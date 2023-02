Luca Laurenti scoppia in lacrima a Verissimo ricordando la scomparsa di Maurizio Costanzo. La puntata di sabato pomeriggio del talk show condotto da Silvia Toffanin è dedicata in ampia parte al ricordo del giornalista e conduttore televisivo scomparso all'età di 84 anni.

Intervistato dalla padrona di casa di Verissimo, Laurenti non ha saputo trattenere le lacrime e si è lasciato andare a un pianto a dirotto che ha commosso i fan.

Verissimo, l'omaggio a Maurizio Costanzo: Luca Laurenti non trattiene le lacrime

Durante la puntata di sabato pomeriggio di Verissimo, Silvia Toffanin ha aperto la trasmissione con un omaggio per Maurizio Costanzo.

In studio presente Rita Pavone, amica di vecchia data del giornalista scomparso venerdì mattina, e successivamente c'è stato un collegamento video con Luca Laurenti.

Il comico e conduttore televisivo ha avuto modo di stare al fianco di Maurizio Costanzo per nove edizioni di Buona Domenica, lo show del pomeriggio festivo di Canale 5,che per anni ha portato la firma di Costanzo.

Il crollo emotivo di Luca Laurenti a Verissimo per Costanzo: il pianto disperato in tv (video)

Un momento non facile per Laurenti, che nel corso dell'intervista non ha saputo trattenere le lacrime, lasciandosi andare a un pianto a dirotto che testimoniava il suo immenso dolore per la scomparsa di Maurizio.

Fa davvero male vedere

Luca Laurenti in queste condizioni, lui che da 25 anni ci fa ridere tutte le sere. Forza Luca! ❤️#Verissimo #MaurizioCostanzo pic.twitter.com/QpJWSczmwT — Boomerissima #CiaoMaury (@Boomerissima) February 25, 2023

"Per me è la mia cornice familiare.

Ci ho passato nove anni per Buona domenica. Parlare per me non è facile", ha esclamato Laurenti con la voce rotta dalla commozione.

"Per quanto abbia fatto le prove a casa per non piangere, scusate", ha proseguito ancora Luca Laurenti, lasciandosi andare a un pianto a dirotto nello studio di Verissimo.

"Io dico grazie a Maurizio, perché per me è come un padre.

Io ho perso tutti e uno non si abitua mai alla perdita delle persone", ha aggiunto ancora il co-conduttore di Avanti un altro.

Speciale Verissimo dedicato a Costanzo anche domenica 26 febbraio

Una puntata non facile anche per la conduttrice stessa di Verissimo, che nel corso della trasmissione si è commossa più volte ricordando Costanzo e non ha risparmiato di inviare un caloroso abbraccio a sua moglie Maria De Filippi.

Intanto anche domenica 26 febbraio è previsto un nuovo appuntamento speciale con Verissimo, dedicato ampiamente al ricordo di Costanzo.

Nel corso della trasmissione, in onda dalle 16:30 su Canale 5, arriveranno in studio diversi volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Gigi D'Alessio, Lorella Cuccarini e il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, accompagnato da Orietta Berti.

"