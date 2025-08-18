Cambio programmazione sulle reti Rai a partire dall'8 settembre 2025. Le novità riguarderanno in primis la fascia del daytime pomeridiano, dove si assisterà allo stop di Don Matteo.
A seguire, invece, spazio alle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10, pronto a tener compagnia al pubblico con l'attesissima stagione inedita.
Nel preserale, invece, proseguirà l'appuntamento con Reazione a catena condotto da Pino Insegno, confermato per tutto il mese di settembre.
Stop per Don Matteo nel daytime del pomeriggio: cambio programmazione Rai dall'8 settembre
Le novità del palinsesto Rai di settembre prevedono lo stop degli episodi in replica di Don Matteo a partire da lunedì 8 settembre.
La fiction, tornata in replica nelle settimane di agosto, lascerà spazio alle puntate inedite della nuova edizione de La volta buona, il talk show post prandiale in onda dalle 14 alle 16 circa.
A seguire, invece, spazio per le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10, pronto a tener compagnia ancora una volta al pubblico con le attesissime trame che si preannunciano ricche di colpi di scena e sorprese.
Il Paradiso delle signore riparte in prima visione assoluta, Reazione a catena va avanti
L'appuntamento con la soap è previsto dalle 16 alle 16:50 nella fascia pomeridiana, prima dell'inizio de La vita in diretta condotta da Alberto Matano, pronto a tornare in video proprio da lunedì 8 settembre.
La soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, però, tornerà in onda già da lunedì 25 agosto con le ultime 10 puntate in replica della scorsa stagione, che saranno trasmesse dalle 16 in poi.
Il palinsesto di settembre, inoltre, prevede il proseguimento nella fascia preserale di Reazione a catena, il game show condotto da Pino Insegno.
L'attuale edizione andrà avanti ancora per tutto il mese di settembre, prima di lasciare spazio alla nuova stagione de L'Eredità condotto da Marco Liorni.
Ascolti in calo per Reazione a catena nel preserale di Rai 1
Un'edizione non facile per Reazione a catena che, pur confermandosi leader degli ascolti nella fascia preserale, ha perso un po' di spettatori rispetto alle scorse edizioni.
Il game show si è assestato su una media di 2 milioni di spettatori nella prima parte, cresciuti poi a 2,8 milioni nel segmento finale del gioco, prima di dare la linea al Tg1 delle 20.
Lo share del programma condotto da Pino Insegno si assesta sulla soglia del 21%, con picchi del 24% per la parte finale.
Su Canale 5, invece, la nuova edizione di Sarabanda si aggira su una media complessiva di 2 milioni di spettatori nel preserale, pari a uno share che oscilla tra il 18 e il 19%.