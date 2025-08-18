Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dall'8 al 12 settembre rivelano che Odile si ritroverà al potere, dopo aver preso in mano le redini della Galleria Milano Moda.

Spetterà proprio alla giovane figlia di Adelaide e Umberto riuscire a individuare un nuovo stilista, giovane e brillante, da inserire nel team dell'atelier.

Intanto, Roberto Landi continuerà a mostrarsi sofferente per la sua delicata situazione sentimentale: la rottura con Mario sarà ancora viva e dolorosa nel suo cuore.

Odile si ritrova al potere: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8-12 settembre

Al timone della Galleria Milano Moda, nei nuovi episodi della decima stagione, ci sarà Odile di Sant'Erasmo: spetterà a lei fare le veci di Tancredi, assumendosi il compito di prendere le decisioni più importanti e fare in modo che l'atelier possa essere sempre più competitivo.

Odile si ritroverà così al vertice dell'azienda e, per prima cosa, dovrà individuare un nuovo stilista da inserire nel team del negozio milanese.

Una ricerca che non sarà per niente facile, dato che la ragazza si ritroverà in difficoltà visto che non riuscirà a trovare un profilo idoneo e in grado di rispecchiare le sue esigenze.

Roberto Landi soffre per amore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dall'8 al 12 settembre, inoltre, rivelano che Roberto, dopo la fine dell'estate, tornerà alla guida del grande magazzino milanese ma non riuscirà a nascondere la sua sofferenza per come sono andate le cose con Mario.

Roberto si confiderà con Marta Guarnieri, svelandole di essere ancora triste e sconfortato dalla fine di questa relazione con Mario, dato che aveva creduto tanto nel loro amore e adesso teme di restare solo per il resto della sua vita.

Spazio poi alla presentazione del nuovo magazziniere Fulvio, presente fin dalla prima puntata di questo nuovo capitolo: dopo aver perso tutto ed essersi ritrovato in disgrazia, deciderà di ripartire da zero accettando la proposta di Landi di entrare a far parte del team del Paradiso.

Umberto, invece, chiederà alla contessa Adelaide di poter inserire sua figlia Odile all'interno del testamento ereditario.

Tornano le repliche de Il Paradiso delle signore: da lunedì 25 agosto in daytime

In attesa dei nuovi episodi di settembre, a partire dal 25 agosto la Rai proporrà le repliche delle puntate finali della scorsa stagione.

Gli spettatori avranno la possibilità di rivedere gli ultimi 10 episodi de Il Paradiso delle signore 9, in programma dalle 16 alle 17 circa nel daytime pomeridiano, subito dopo le repliche di Don Matteo, la cui messa in onda proseguirà nello slot orario che va dalle 14 alle 16 fino al prossimo venerdì 5 settembre.