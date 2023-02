Maria De Filippi si mostra alla camera ardente allestita in seguito alla morte di Maurizio Costanzo. Questa mattina, la conduttrice è arrivata al Campidoglio per omaggiare ancora una volta suo marito Maurizio e lo ha fatto entrando in compagnia del figlio Gabriele.

Morte Maurizio Costanzo: l'arrivo di Maria De Filippi alla camera ardente (Video)

Nel dettaglio, questa mattina è stata aperta la camera ardente per Maurizio Costanzo al Campidoglio, la quale permetterà ai personaggi dello spettacolo ma anche alle persone comuni, di poter rendere omaggio per un'ultima volta, al celebre giornalista venuto a mancare nella giornata del 24 febbraio all'età di 84 anni.

All'apertura della camera ardente erano presenti i primi due figli di Costanzo poi, poco dopo le 12, è arrivata anche Maria De Filippi, accompagnata dal figlio Gabriele, adottato proprio assieme al marito nel 2002.

Dopo aver salutato Rosario Fiorello e altri presenti alla camera ardente, la conduttrice si è seduta assieme a suo figlio al cospetto della bara di Costanzo: mamma e figlio si sono consolati a vicenda in un tenero abbraccio che non è passato inosservato.

Le lacrime di Mara Venier e Pierluigi Diaco alla camera ardente di Maurizio Costanzo

Tanti i personaggi famosi che, da questa mattina, si sono recati al Campidoglio per rendere omaggio e dare un ultimo saluto al celebre giornalista e conduttore televisivo.

Tra questi spiccano i nomi di Fiorello e Mara Venier, tra i primi ad essere giunti per rendere omaggio a Costanzo. La conduttrice veneta non ha saputo trattenere le lacrime nel momento in cui è arrivata, così come Pierluigi Diaco, che si è inginocchiato disperato, al cospetto della bara di Costanzo, che ha sempre considerato suo "maestro" e mentore.

Intanto, in queste ore, i vertici Mediaset hanno scelto di stravolgere la programmazione della rete ammiraglia e di cancellare i vari appuntamenti previsti questo weekend con le trasmissioni condotte da Maria De Filippi.

Cambio programmazione Mediaset per Costanzo: cancellati i programmi di Maria De Filippi

Questo sabato 25 febbraio, l'appuntamento con C'è posta per te non andrà in onda: al suo posto ci sarà spazio per una serata omaggio dedicata al ricordo di Costanzo, dove verranno trasmesse alcune delle sue interviste più famose fatte nel corso dei 40 anni di "Maurizio Costanzo Show".

Domenica 26 febbraio, invece, salterà l'appuntamento con Amici 22: il talent show che porta sempre la firma di Maria De Filippi, non andrà in onda nella regolare fascia oraria delle 14, ma sarà sostituito dai nuovi episodi delle soap Beautiful e Terra Amara, in onda eccezionalmente anche nella fascia della domenica pomeriggio.