La notizia della morte di Maurizio Costanzo è arrivata nella giornata di venerdì 24 febbraio verso l’ora di pranzo. Una notizia inaspettata, che ha colto il mondo della televisione, del giornalismo e non solo alla sprovvista. Tra le persone più scioccate, stando a quanto rivelato da fonti vicine alla conduttrice, c'è la moglie di Costanzo, Maria De Filippi.

Fonti vicine alla conduttrice rivelano la reazione della donna alla scoperta della morte di Maurizio

Stando a quanto riportato da alcune testate giornalistiche, si apprende che Maria De Filippi sarebbe molto provata, scioccata e basita.

Questo è lo spettro di sentimenti che in queste ore sta attraversando l’animo della conduttrice, la quale è stata colta di sorpresa dalla morte di Maurizio Costanzo. Stando a quanto si legge, la moglie non era assolutamente pronta alla notizia, poiché non se l’aspettava e non vi erano avvisaglie di un malessere così grave da portare alla morte. Maurizio era infatti stato ricoverato in una clinica romana, sembra per un piccolo intervento, scrive il Corriere della sera. Maria andava a trovarlo due volte al giorno, sia la mattina che la sera, alternandosi tra le registrazioni di Amici e di Uomini e Donne. Tuttavia pare che Costanzo si sia aggravato nella mattinata di venerdì 24 aprile, per venire poi a mancare poche ore dopo.

L'amore tra Costanzo e Maria

La storia tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi durava da 33 anni. I due non hanno quasi mai saltato una cena insieme così come le vacanze, sempre programmate per stare insieme. Una convivenza tra i due quasi simbiotica, che con il periodo di pandemia e quarantena, non ha fatto altro che incrementarsi ancora di più.

Maria si è sempre presa cura del suo Maurizio, controllandogli la dieta e la salute, facendogli eliminare anche alcuni cibi e dolci dannosi alla sua salute. Il loro amore ha portato all’adozione di un figlio dal nome Gabriele, oggi ormai 30enne. Costanzo è stato il primo a credere nel talento di Maria e più volte la conduttrice ha rivelato che, prima che lei diventasse ormai il pilastro di Mediaset, alle cene tutti la guardavano male e la credevano incapace di poter apparire nel piccolo schermo.

Col tempo Maria e Costanzo sono diventati le storia delle televisione italiana, creando addirittura una propria società, la Fascino, ideatrice dei maggiori programmi di punta Mediaset, come Amici, Tu Si Que Vales, C'è Posta per te e Uomini e Donne. In una intervista di circa sei mesi fa, Maurizio ha rivelato: “Cercavo una donna che mi tenesse la mano prima di morire, e l’ho trovata in Maria”.