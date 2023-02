Dopo la morte di Maurizio Costanzo stanno circolando diverse ricostruzioni sulle cause che hanno portato al decesso del giornalista e conduttore tv, avvenuta nella giornata di venerdì 24 febbraio.

L'ultima in tal senso arriva da Dagospia, sito diretto da Roberto D’Agostino, il quale peraltro è da anni amico di Costanzo e della conduttrice Maria De Filippi: nelle scorse ore peraltro il giornalista si è soffermato a lungo alla camera ardente in Campidoglio a Roma in compagnia della vedova e dei figli del conduttore tv.

La ricostruzione di D'Agostino

Il sito di Roberto D'Agostino riporta in particolare: "Il ricovero di Maurizio Costanzo presso la clinica Paideia di Roma è di almeno 12 giorni fa. L’operazione al colon per far fuori alcuni polipi era riuscita bene. Dopodiché il sistema immunitario ha iniziato a perdere giri e sono sopraggiunte varie infezioni, compresa una renale. Quindi sono spuntati problemi respiratori, con finale di broncopolmonite".

La ricostruzione aggiunge anche alcuni retroscena riguardanti le ultime settimane in vita di Costanzo: "Fino all’ultimo non ha mai smesso di lavorare: anche il sabato era sempre presente in ufficio e il giorno che detestava di più era la domenica (...) Preparava il suo salotto-show per Canale 5 e le sue trasmissioni radio, più le varie rubriche sui giornali.

I suoi ultimi futuri progetti riguardavamo la sceneggiatura di un film e l’organizzazione di una scuola di televisione per autori e tecnici".

La commozione alla camera ardente

Nel frammpo centinaia di persone si stanno presentando in questi giorni nella camera ardente a Roma in Campidoglio (presso la sala della Promoteca) per dare un ultimo saluto a Maurizio Costanzo.

In prima fila ovviamente la moglie Maria De Filippi, insieme al figlio adottivo della coppia, Gabriele, e ai primi due figli di Costanzo, avuti da un precedente matrimonio, Saverio e Camilla.

Nel corso delle ore si sono presentati anche numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, come Mara Venier, Paola Barale, Rosario Fiorello, Pierluigi Diaco, Rudy Zerbi, Valeria Marini, Massimo Giletti e tanti altri.

Un saluto è stato portato anche dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale ha voluto ricordare che le sue prime apparizioni televisive, sono state proprio al Maurizio Costanzo Show, nei primi anni '90.

Il funerale di Maurizio Costanzo si svolgerà nel primo pomeriggio di lunedì 27 febbraio e sarà trasmesso in diretta televisiva su Canale 5 a partire dalle ore 14:15.