Grave lutto nel mondo di Terra Amara, la seguitissima soap opera turca in onda tutti i giorni con successo su Canale 5.

In questi giorni, dopo la notizia del terribile terremoto che ha colpito la Turchia causando centinaia di migliaia di morti, è arrivata la notizia della morte di Emel Atici, attrice di soli 52 anni venuta a mancare prematuramente assieme a sua figlia. Contrariamente a quanto riportato da diversi media, l'attrice non interpretava Sermin. L'attrice che interpreta Sermin si chiama Sibel Taşçıoğlu e ha anche pubblicato un post in memoria della collega.

È morta Emel Atici, l'attrice della soap opera Terra Amara vittima del terremoto in Turchia

Nel dettaglio, i morti causati dal terremoto che ha colpito la Turchia in questi giorni continuano ad essere in costante aumento ed è notizia di queste ore che, tra le vittime, vi è anche un volto ben noto al pubblico televisivo turco ma anche a quello italiano.

Trattasi dell'attrice Emel Atici, ritrovata senza vita insieme a sua figlia Puryan tra le macerie nella provincia di Adana.

L'attrice, appassionata di recitazione, aveva raggiunto l'apice della popolarità e del successo televisivo con la sua partecipazione alla soap Terra Amara.

Un successo clamoroso anche nel nostro Paese, che le ha permesso di entrare nelle case e nei cuori di milioni di spettatori.

L'attrice Emel Atici veste i panni di un'amica di Sermin in Terra Amara

Nel cast della soap turca, Emel Atici veste i panni di una delle migliori amiche di Sermin: il pubblico ha avuto modo già di vederla sporadicamente nel corso della prima stagione, ma il suo ruolo diventerà primario soprattutto nel corso della quarta e ultima stagione della soap turca, che sarà in onda tra circa un anno su Canale 5.

Una notizia che, in queste ore, ha lasciato amareggiati e senza parole anche i tantissimi fan e spettatori italiani di Terra Amara, i quali sui social hanno lasciato dei messaggi di cordoglio per l'attrice, venuta a mancare prematuramente dopo il terribile terremoto che in questi giorni ha distrutto parte di Turchia e Siria.

Il messaggio d'addio dell'attrice di Zuleyha in Terra Amara per Emel Atici

Sotto choc e profondamente addolorati da questo terribile lutto, anche i colleghi di lavoro di Emel Atici.

In particolar modo l'attrice che veste i panni della protagonista femminile Zuleyha, ha postato un messaggio di cordoglio sui social, commentando un post pubblicato dalla casa di produzione della soap, che ha voluto dare l'ultimo addio alla giovane attrice e a sua figlia.

"Sono così triste per tutto e per tutti. Le mie condoglianze", ha scritto l'interprete di Zuleyha sui social lasciandosi andare al suo dolore per questa terribile notizia.

"Esprimiamo le nostre condoglianze alle loro famiglie e ai loro affetti", è parte del messaggio scritto dalla casa di produzione della fortunata soap turca Terra Amara.