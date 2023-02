Lutto in Turchia per la tragedia del terremoto che ha causato oltre 40.000 vittime, tra cui l'attrice turca Emel Atici e sua figlia Püryan, entrambe trovate morte sotto le macerie della loro casa ad Adana. La notizia ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo e i fan della serie televisiva Terra Amara, nella quale l'attrice aveva un ruolo non protagonista ma molto amato dal pubblico. Emel Atici interpretava il ruolo di una delle migliori amiche di Sermin e il pubblico italiano avrà modo di vederla nelle prossime stagioni della soap.

Contrariamente a quanto riportato da diversi media italiani, l'attrice non interpretava Sermin.

L'attrice che interpreta Sermin si chiama Sibel Taşçıoğlu e in queste ore ha pubblico un post sui social di cordoglio per la scomparsa della collega.

Addio a Emel Atici, attrice di Terra Amara morta nel terremoto in Turchia

La tragedia del terremoto in Turchia che ha registrato tra le oltre 40.000 vittime anche Emel Atici, una delle attrici che hanno interpretato Terra Amara, la serie televisiva trasmessa con successo anche in Italia su Canale 5, e sua figlia. In un comunicato ufficiale, la produzione della serie ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Emel e Püryan, sottolineando che il dolore per la loro perdita si estende a tutti i cittadini che hanno perso la vita nel terremoto.

La notizia ha avuto un forte impatto sui social network, dove molti fan hanno espresso il proprio dolore e hanno tributato omaggi all'attrice della loro serie televisiva preferita e a sua figlia.

Emel Atici interpretava il ruolo di un'amica di Sermin

Secondo quanto si apprende dai media turchi, Emel Atici si trovava molto vicina all'epicentro del terremoto nella provincia di Adana, nel sud del Paese, una delle aree più colpite dalla catastrofe.

L'attrice aveva iniziato a guadagnare notorietà grazie alla sua partecipazione alla serie televisiva Bir Zamanlar Çukurova, nota in Italia come Terra Amara, nella quale interpretava il personaggio dell'amica di Sermin. La serie, ambientata nella Turchia degli anni Settanta tra Istanbul e Cukurova, racconta la storia di una giovane donna che lotta per affermarsi nella società e per il suo amore.

Terra Amara è stata un grande successo in Turchia e ha conquistato anche il pubblico italiano dopo quello spagnolo, grazie alla sua trama avvincente e alla bravura degli attori. In onda in Italia con la prima stagione ha registrato record di ascolti ed è diventata un appuntamento fisso per il pubblico di Canale 5.

Tra le 40 mila vittime anche l'attrice e sua figlia

La morte di Emel Atici e di sua figlia Püryan rappresenta una grande perdita non solo per il mondo dello spettacolo, ma anche per la comunità turca e per tutti coloro che sono stati colpiti dal terremoto. La Turchia sta affrontando un momento molto difficile, ma l'unione e la solidarietà della popolazione stanno dimostrando la forza e la resilienza di un popolo che non si arrende davanti alle avversità.