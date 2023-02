Can Yaman rompe il silenzio dopo il terribile terremoto che, lo scorso 6 febbraio, ha devastato la Turchia e la Siria, uccidendo 40 mila persona.

Il protagonista della serie tv Viola come il mare, attualmente impegnato con le riprese della nuova fiction dal titolo "El Turco", ha scelto di scendere in campo in prima persona e lo ha fatto attivando una raccolta fondi immediata con la sua associazione, per supportare le popolazioni che hanno perso tutto dopo questa tragedia. Tra le altre cose il cast di Terra Amara ha dato l'addio sui social all'attrice Emel Atici morta nel terremoto con sua figlia.

'Mi addolora profondamente', Can Yaman rompe il silenzio dopo il terremoto in Turchia

Intervistato dal settimanale "Grazie", il divo turco che ha stregato il pubblico italiano ha ammesso che la sua vita è letteralmente cambiata quando ha appreso la terribile notizia del terremoto che ha distrutto la sua terra.

"La mia famiglia e i miei cari vivono a Istanbul (lontana più di 1000 chilometri dall'epicentro) quindi non hanno subito danni, ma il pensiero del terremoto, delle persone disperse e delle vittime mi accompagna ogni minuto e mi addolora profondamente", ha dichiarato Can Yaman.

Il gesto d'amore di Can Yaman dopo il terremoto in Turchia

Sta di fatto che, alla luce di questo terribile terremoto che ha colpito la sua terra, il divo turco ha scelto di scendere in campo in prima persona e lo ha fatto tirando in ballo la sua fondazione, per raccogliere soldi e risorse destinate alle persone che hanno perso tutto.

"Ho attivato una raccolta fondi per portare aiuti concreti alle popolazioni in difficoltà", ha svelato Can Yaman, aggiungendo che di fronte a questa immane tragedia non poteva restare fermo.

L'attore turco ha iniziato a sponsorizzare il link della raccolta fondi anche sui social, dove attualmente è seguito da più di 10 milioni di followers solo su Instagram, risultando uno degli attori più influenti e amati dal pubblico.

'Tragedia immensa', il dolore di Can Yaman per la sua amata Turchia

"Sono vicino alla mia Patria col cuore e con tutta l'anima. Una tragedia di proporzioni immense ha stravolto la mia terra", ha chiosato il divo turco senza nascondere il suo dolore per quanto stanno vivendo i suoi concittadini in questi giorni in Turchia.

Insomma, l'ennesimo gesto d'amore da parte di Can Yaman che, quando è stato necessario scendere in campo per sostenere persone in difficoltò, non si è mai tirato indietro ed è stato sempre tra i primi ad agire e fare del bene.

Intanto, l'attore continua ad essere impegnatissimo sul set della serie "El Turco" ma, nel corso dei prossimi mesi, sarà nuovamente impegnato anche con le riprese della seconda stagione di Viola come il mare, la fiction Mediaset che lo vede protagonista con Francesca Chillemi.