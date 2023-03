Dovevano recarsi sui luoghi per prestare soccorso ma hanno finito col tamponarsi fra loro: doppio schianto domenica notte sull'autostrada A1, all'altezza fra Lodi e Casalpusterlengo dove sono rimaste coinvolte anche un'ambulanza e l'automedica giunte in soccorso per le vittime di un tamponamento, probabilmente causato da un restringimento di corsia. Sono nove in tutto le persone rimaste coinvolte nell'incidente, tra cui un bambino di sei anni. "I feriti sono state trasportati ai più vicini nosocomi - fanno sapere dal 118 - quasi tutte in codice giallo e nessuna di loro è in pericolo di vita".

Dopo il primo impatto, che ha visto coinvolti un'Audi e una BMW, proprio nel punto in cui a causa di un cantiere è presente il cambio di carreggiata, un'ambulanza si è subito recata sui luoghi, quando il mezzo è stato tamponato dall'automedica. I tre sanitari a bordo - un medico, un infermiera e un soccorritore - sono stati subito trasferiti all'ospedale di Lodi, mentre sul posto è stato inviato del personale sostitutivo.

La ricostruzione dei fatti accaduti nel lodigiano

L'impatto è avvenuto nel territorio di Boschetto Lodigiano "all'altezza di un cantiere dove un'Audi e una BMW si sono scontrate", ha reso noto Autostrade per l'Italia, aggiungendo che "l'incidente potrebbe esser stato causato da una delle due autovetture che avrebbe invaso la carreggiata in deviazione mentre percorreva l'arteria autostradale in direzione sud".

Le esatte dinamiche del fatto di cronaca, come precisa Autostrade per l'Italia, sono ancora al vaglio della Polizia stradale, intanto sulla tratta autostradale interessata dall'incidente si sono registrate code anche di cinque chilometri in direzione del capoluogo lombardo, causando pesanti disagi alla circolazione e successivamente il tratto è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco

È stato necessario l'intervento degli uomini dei vigili del fuoco per liberare dalle lamiere gli occupanti della BMW, ma soprattutto per recuperare l'autovettura che, a causa dell'impatto. è finita sul guardrail nel punto in cui le auto che transitano sull'autostrada devono passare sulla corsia opposta a causa del cantiere.

Sulle due auto che si sono scontrate viaggiavano in tutto quattro persone, per due delle quali è stato necessario il trasferimento in ospedale in elisoccorso.