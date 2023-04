Dopo Giulia Cavaglià, un'altra storica protagonista di Uomini e donne ha usato i social network per condividere con i fan un episodio poco piacevole che ha vissuto di recente. Tramite alcune Instagram Stories, infatti, Teresa Langella ha fatto sapere di essere stata derubata di gran parte dei suoi contanti: secondo il racconto che ha fatto la giovane, qualcuno le avrebbe portato via del denaro mentre si trovava in vacanza col fidanzato alle isole Mauritius.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Continuano gli sfoghi degli ex protagonisti di Uomini e Donne su fatti incresciosi che stanno vivendo ultimamente: se Giulia Cavaglià ha rotto il silenzio sulla reazione che ha avuto in aeroporto quando ha capito che non l'avrebbero fatta partire per essersi presentata al gate in ritardo, un'altra storica tronista ha appena condiviso con i follower una brutta cosa che le è capitata.

Teresa Langella, che ha partecipato al dating-show di Maria De Filippi alcuni anni fa, ha usato il suo profilo Instagram per rendere pubblico il furto che lei e il compagno Andrea Dal Corso avrebbero subito in vacanza.

"Ragazzi è bruttissimo, mi è salita una rabbia a pensare che qualcuno ha messo mani nelle tue cose, in quello che hai conquistato con tanti sacrifici. Ancora non capiamo come sia stato possibile", inizia così il racconto della napoletana sulla disavventura nella quale è incappata di recente.

Le spiegazioni del volto di Uomini e Donne

"Ho preso il portafoglio e non c'era più niente di contanti, zero. Hanno preso i soldi in uno degli hotel a Mauritius dove siamo stati, anche perché un giorno l'abbiamo cambiato e le valigie sono state sbattute da una parte all'altra", ha aggiunto l'influencer nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 26 aprile.

Teresa ha scelto di condividere con i fan tutto quello che le è successo in vacanza con il fidanzato, raccontando i dettagli di come sarebbero andate le cose da quando si è accorta che le mancava del denaro che aveva appena prelevato.

"Essere derubati è brutto. Non meritate nulla! Auguro al ladro/a di farne buon uso, ma non si rendono conto del male che possono arrecare alla gente?

Io ho ancora i brividi, è una sensazione terribile", ha proseguito Langella sempre su Instagram.

"Non si fa, mettevi una mano sul cuore", ha concluso l'ex tronista di Uomini e Donne.

Via vai inaspettato a Uomini e Donne

Giulia Cavaglià e Teresa Langella non sono le uniche ex di Uomini e Donne che ultimamente si sono esposte per "denunciare" qualche ingiustizia che sostengono di aver subito: anche Federico Dainese, protagonista del Trono Classico 2022/2023, ha rilasciato pungenti dichiarazioni su alcuni "colleghi".

Il ragazzo che si è ritirato dal format, infatti, ci ha tenuto a far sapere che Federico Nicotera e Lavinia Mauro sarebbero spariti dalla sua vita da un momento all'altro: da un continuo sentirsi al telefono o con chiamate o con sms, infatti, si sarebbe passati ad un gelo più totale.

Il ligure ha ipotizzato che i due tronisti si sarebbero allontanati da lui da quando si sono fidanzati: Carola Carpanelli, in particolare, avrebbe influito nella scelta del romano di tagliare i ponti con colui con il quale ha condiviso gran parte del percorso nel dating-show.

A proposito della trasmissione condotta da Maria De Filippi, in questi giorni si sta facendo un gran parlare di un possibile quanto clamoroso ritorno nel parterre del Trono Over: Giorgio Manetti ha detto sì ad una "reunion" con Gemma Galgani in un'intervista e i fan già sognano di assistere a puntate interamente dedicate ai due storici ex fidanzati.