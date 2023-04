Teresa Langella e Andrea Dal Corso derubati in albergo. La coppia nata nello studio di Uomini e donne si è lasciata andare a un amaro sfogo sui social, rivelando pubblicamente la disavventura che li ha visti protagonisti.

I due ex volti della trasmissione di Maria De Filippi hanno raccontato la loro disavventura, in particolar modo l'ex tronista non ha trattenuto la rabbia, ammettendo che i ladri hanno portato via tutti i suoi sacrifici e quelli del suo fidanzato.

'I tuoi sacrifici spazzati via', lo sfogo dell'ex tronista di Uomini e donne vittima di un furto

Teresa Langella si è resa protagonista di un amaro sfogo pubblicato sul suo profilo Instagram, dove ha svelato di aver fatto i conti con un furto che l'ha lasciata senza parole.

L'ex tronista di Uomini e donne, rientrando in albergo con il suo fidanzato, ha scoperto che dei ladri avevano messo le mani nelle sue cose personali, portando via soldi e oggetti di valore.

"Che brutta sensazione ragazzi. Vedi che le mani di qualcuno hanno spazzato via i tuoi sacrifici in tre secondi", ha sbottato l'ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi, affranta dal furto che l'ha spiazzata.

'Sensazione terribile', la confessione di Teresa Langella dopo il furto

"È una sensazione terribile. Quando scopri che ti derubano è come se ti strappassero via i ricordi più belli", ha aggiunto ancora Teresa Langella, lasciandosi andare a un amaro sfogo nei confronti del ladro che ha portato via i suoi oggetti personali, spazzando via in pochi minuti i sacrifici fatti nel corso di questi anni.

"Fortuna che esiste l'amore", ha chiosato Teresa nel suo sfogo social di queste ore. Al suo fianco continua a esserci Andrea Dal Corso, col quale ormai fa coppia fissa da diversi anni.

Teresa e Andrea pronti per il matrimonio a distanza di anni da Uomini e donne

Proprio in questi mesi l'ex tronista di Uomini e donne ha annunciato sui social di aver ricevuto una proposta di matrimonio ufficiale da parte del suo fidanzato.

I due, dopo anni di fidanzamento, sono pronti a pronunciare il fatidico sì e a unirsi in matrimonio, pronti a costruire una famiglia tutta loro.

Nozze che si preannunciano attese dai fan che hanno avuto modo di seguire l'evolversi della storia d'amore tra i due ragazzi prima nella trasmissione del pomeriggio di Canale 5 e successivamente quando hanno scelto di mettersi alla prova a Temptation Island, il reality show delle tentazioni di Maria De Filippi che tornerà in onda questa estate in prima serata.