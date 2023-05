Da 3 giorni l'Emilia Romagna è finita al centro della cronaca per via dell'Alluvione che ha colpito la provincia di Bologna, Forlì-Cesena e Rimini. Nonostante l'allerta meteo, gli organizzatori hanno deciso di confermare il concerto di Bruce Springsteen in programma a Ferrara. In città sono attesi 50mila fan provenienti da tutto il mondo, ma sui social è divampata la polemica.

Gli organizzatori del concerto confermano la data di Ferrara

Giovedì 18 maggio, è in programma a Ferrara il concerto di Bruce Springsteen. In seguito all'alluvione che ha messo in ginocchio l'Emilia Romagna, si pensava che l'evento venisse rinviato.

In una nota Carlo Trotta (manager della Barley Arts e promoter del concerto) ha affermato: "Siamo perfettamente consapevoli della situazione di disagio, ma tutto quello che stiamo facendo è nella massima sicurezza e nel massimo rispetto delle esigenze di tutti". Inoltre ha ribadito che il comune estense non è zona rossa: le scuole sono aperte così come gli edifici pubblici, mentre le condizioni meteo sono in miglioramento.

Le parole del sindaco

Il sindaco Alan Fabbri ha spiegato su Facebook che un evento di tale portata non può essere rinviato a poche ore dallo svolgimento: "Mi dispiace se qualcuno può aver pensato che Ferrara sia rimasta insensibile alla tragedia in Romagna solo perché non ha annullato il concerto del Boss".

A tal proposito ha aggiunto che nel 2012 quando ci fu il terremoto a Bondeno non ha mai pensato di chiedere il rinvio del campionato di Serie A o di altri eventi in segno di solidarietà per le aziende che avevano perso tutto.

Attualmente in città sono presenti fan d Bruce Springsteen da tutto il mondo. Tra questi sono arrivati anche moltissimi personaggi famosi come Checco Zalone, Roberto Baggio e Massimo Ambrosini.

Bruce Springsteen finisce in tendenza su Twitter e scoppia la polemica per il mancato annullamento del concerto

Nel frattempo, su Twitter il nome di Bruce Springsteen è finito in tendenza. La giornalista Tiziana Ferrario ha espresso il proprio disappunto sulla decisione di confermare il concerto in una regione colpita da un'alluvione: "Mi chiedo con quale spirito canteranno a squarciagola mentre a pochi chilometri da loro ci sono persone che hanno perso tutto".

Inoltre ha fatto notare che una volta la priorità era di andare ad aiutare le persone a spalare il fango, non andare a cantare e ballare. Un altro utente ha detto di amare il "Boss", ma trova inconcepibile il concerto in programma a Ferrara: "Stona".

Tra i vari utenti, c'è chi ha chiesto di fermare il live e chi ha chiesto di avere rispetto almeno per le vittime dell'alluvione in Emilia Romagna.