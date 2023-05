Un uomo di 37 anni è deceduto nella giornata di questo sabato 27 maggio in Calabria, nel cosentino, dopo essere stato colto da un malore cardiaco: da quanto trapela la prima autoambulanza arrivata sul posto era senza il medico a bordo, mentre la seconda è arrivata circa 40 minuti dopo la chiamata.

Le indagini sono appena partite e nelle prossime ore si dovrebbero avere maggiori dettagli su quanto accaduto. La famiglia dell'uomo intende andare a fondo e segnalare il caso alla Procura della Repubblica.

Calabria, un 37enne muore a seguito di un malore

Nel pomeriggio di questo sabato 27 maggio in Calabria, precisamente nel comune di Corigliano Rossano, un uomo di 37 anni - di cui al momento non è stato reso noto il nome - è deceduto in seguito a un malore cardiaco.

In base a quanto è emerso l'uomo, appena ha avvertito il malore, ha chiamato i soccorsi e quindi nei pressi della sua abitazione, situata in località Zolfara, si è recata un'ambulanza, senza che però a bordo del mezzo ci fosse un medico qualificato. Il personale sanitario sopraggiunto ha quindi potuto prestare un primo soccorso con il defibrillatore, ma notando la situazione critica in cui versava il 37enne, è stato deciso di far intervenire un'altra ambulanza, stavolta con il medico.

In zona in quel momento non era però disponibile a intervenire nessuna mezzo e, per questo motivo, c'è stato bisogno di aspettare circa 40 minuti prima che giungesse dall'ospedale di Trebisacce.

Il medico che poi è giunto sul posto ha tentato di fare tutto il possibile per rianimare l'uomo, ma il suo cuore aveva già cessato di battere da diversi minuti, quindi ogni tentativo effettuato è risultato essere inutile.

Disposta autopsia e sequestro della salma

Intanto il pm del Tribunale di Castrovillari ha disposto il sequestro della salma per eseguire l’esame autoptico, in modo tale da avere maggiore chiarezza sulla causa del decesso.

La famiglia del 37enne ha denunciato il caso evidenziando il ritardo nei soccorsi e nelle prossime ore sarà quindi aperto un fascicolo della Procura della Repubblica del tribunale di Castrovillari.

L’uomo che ha perso la vita svolgeva la professione di bracciante agricolo e lascia due figli piccoli. C'è sgomento ed incredulità fra gli amici e i conoscenti del giovane, che in queste ore si stanno stringendo al dolore dei familiari, in attesa di sapere quando saranno celebrate le esequie e di conoscere gli altri sviluppi che potrebbero emergere dopo l'esito dell'esame autoptico.