Sono in pieno svolgimento le ricerche per trovare Giulia Tramontano, 29enne al settimo mese di gravidanza, scomparsa tra il 27 e il 28 maggio da Senago, a pochi chilometri da Milano. La giovane donna, originaria di Sant'Antimo in provincia di Napoli, risiedeva da alcuni anni in Lombardia insieme al suo fidanzato, trentenne barman in un albergo a Milano. Le ricerche sarebbero iniziate a seguito della segnalazione di scomparsa fatta proprio dal giovane ai Carabinieri. L’uomo sentito dagli inquirenti avrebbe riferito che dall’abitazione mancherebbero il telefono, il bancomat e il passaporto di Tramontano.

La ragazza si sarebbe allontanata senza portare bagagli.

Proseguono le ricerche di Giulia

Scomparsa senza lasciare quasi nessuna traccia. Alcune telecamere, situate vicino alla sua abitazione, l’avrebbero ripresa sabato 27 maggio intorno alle 21.30 e dopo più nulla. Lo stesso giorno in cui la ragazza avrebbe avuto l’ultimo contatto con la sua famiglia. Gli inquirenti sarebbero alla ricerca di altre immagini provenienti dalle telecamere presenti nella zona. Le ricerche inoltre, tuttora in fase di svolgimento, si starebbero concentrando nell’area delle campagne circostante Senago, con particolare attenzione ai corsi d’acqua e punti dove è più presente la vegetazione. Sarebbero attenzionati anche i capannoni presenti nella periferia.

Per favorire eventuali avvistamenti è stata diffusa anche una sua descrizione: capelli chiari lunghi; alta 1,68; occhi castani; ampio tatuaggio sul braccio sinistro.

La scoperta del tradimento

Tramontano sarebbe scomparsa dopo un litigio con il fidanzato, e stando a quanto trapelato in queste ore, un incontro con l'amante di lui.

Anche l’altra donna sarebbe stata all’oscuro della relazione dell’uomo con la donna di cui non si hanno più notizie. La giovane sarebbe rimasta “molto turbata” a seguito di questa sconcertante scoperta, e avrebbe avvertito sua mamma. Avrebbe, inoltre, inviato anche un messaggio a un’amica per palesare il suo stato d'animo. Dopo queste comunicazioni il cellulare avrebbe smesso di comunicare.

Nessuna pista è esclusa

Allo stato attuale delle indagini non viene esclusa nessuna pista. La 29enne viene cercata anche con gli elicotteri. Il suo fidanzato avrebbe riferito ai Carabinieri di essere uscito di casa domenica 28 maggio, e al suo ritorno era scomparsa. Gli inquirenti sono alla ricerca di ogni indizio utile per fare luce su questo caso di cronaca. Oltretutto, con il trascorrere dei giorni, le ipotesi di un allontanamento volontario si fanno sempre più labili. Come ulteriori motivi per una scomparsa sembrerebbero scartati problemi emersi nell’ambito di lavoro e di altro genere.