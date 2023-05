Sembra essere scomparsa nel nulla G. T., la giovane di 29 anni al settimo mese di gravidanza di cui non si hanno più notizie dalla notte tra sabato 27 e domenica 28 maggio. La donna è nata a Sant’Antimo, comune nella città metropolitana di Napoli, ma da ormai cinque anni vive a Senago, nell’hinterland milanese, con il compagno di 30 anni, che lavora come barman in un albergo di lusso nel capoluogo lombardo.

In queste ore le ricerche della donna scomparsa, effettuate anche con l’aiuto dei Vigili del fuoco e degli elicotteri messi a disposizione dalla Protezione civile, si sono concentrate nelle campagne nei dintorni del paese, senza però portare a nessun risultato concreto.

A dare l’allarme è stato il compagno della 29enne scomparsa da Senago che non l’ha più trovata in casa

È stato il fidanzato della giovane a denunciarne la scomparsa: l’uomo avrebbe raccontato alle forze dell’ordine di non aver più trovato la compagna al suo ritorno a casa, domenica. Durante la sua testimonianza il barman ha anche aggiunto che dall’appartamento sarebbero spariti 500 euro, insieme al telefono cellulare, al passaporto e alla tessera bancomat della 29enne. Tuttavia la donna avrebbe lasciato nell’abitazione il suo portafoglio e non avrebbe preso con sé nessun altro bagaglio.

La procura di Milano ha immediatamente aperto un fascicolo sulla sparizione, che al momento sembrerebbe essere dovuta a un allontanamento volontario della ragazza scomparsa; le indagini sono affidate alla procuratrice aggiunta Letizia Mannella insieme alla pm Alessia Menegazzo.

I carabinieri di Senago, che con i colleghi di Rho e del Nucleo investigativo di Milano si occupano di questo caso di cronaca, hanno acquisito i filmati di alcune telecamere di sorveglianza presenti nei dintorni della casa della coppia, che potrebbero aver ripreso la fuga della 29enne.

Poche ore prima della scomparsa la giovane aveva discusso con il compagno per un presunto tradimento dell’uomo

La donna scomparsa è stata sentita per l’ultima volta dai familiari che vivono in Campania sabato 27, poco prima delle 22, quando la 29enne ha parlato al telefono con la madre, come accadeva quotidianamente. Nel corso della chiamata la giovane si sarebbe sfogata con la mamma a causa di un presunto tradimento del compagno, raccontandole che un’altra donna l’aveva da poco contattata, rivelandole di essere l’amante del fidanzato.

Poco prima, intorno alle ore 21, la ragazza ha mandato un messaggio a un’amica, spiegando di essere molto “turbata” dopo aver pesantemente discusso con il suo compagno. Dopo la telefonata alla madre, con cui aveva un rapporto molto stretto, nessuno ha più avuto contatti con la giovane incinta, che lavora a Milano come agente immobiliare.

Si teme per le condizioni di salute della giovane scomparsa perché è incinta al settimo mese

I familiari della donna sono molto preoccupati, anche perché il telefono cellulare risulta spento dal momento della sparizione. La sorella della scomparsa ha raccontato alla stampa di temere per la sua sorte, perché essendo incinta al settimo mese potrebbe avere bisogno di aiuto.

Nessuno ha idea di dove possa essere andata, anche perché in passato non era mai accaduto nulla di strano, né la 29enne si era mai allontanata da casa. Inoltre i parenti la descrivono come una persona solare e senza particolari problemi: alta 168 cm, con i capelli biondi e gli occhi castani, ha come segni particolari il pancione per la gravidanza e un appariscente tatuaggio sul braccio sinistro. Non si sa con quali vestiti sia uscita dall’abitazione perché nessuno sembra averla vista allontanarsi.