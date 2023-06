Lutto a Mediaset per la morte di Silvio Berlusconi. Il patron della tv commerciale si è spento questo lunedì 12 giugno all'età di 86 anni presso l'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da diversi giorni.

Una notizia che, questa mattina, ha colto di sorpresa i conduttori di Mattino 5, costretti a darne l'annuncio in diretta televisiva su Canale 5.

In queste ore, da Mediaset arriva anche l'omaggio che i figli e i dipendenti dell'azienda hanno voluto fare al patron della tv commerciale.

L'annuncio della morte di Silvio Berlusconi dato in diretta tv su Canale 5

Nel dettaglio, questa mattina sono stati Federica Panicucci e Francesco Vecchi ad annunciare in diretta su Canale 5 la notizia della scomparsa di Berlusconi all'età di 86 anni.

La conduttrice di Mattino 5 non ha trattenuto le lacrime nel corso della diretta, ammettendo che si trattava di uno dei giorni più brutti per l'azienda.

Nel pomeriggio di oggi, i dipendenti e figli di Berlusconi, hanno voluto rendergli omaggio proprio dall'azienda che in questi anni ha offerto decine e decine di migliaia di posti di lavoro.

L'omaggio dei figli e dei dipendenti a Silvio Berlusconi: lutto a Mediaset

Sulla torre Mediaset, la grande struttura con i ripetitori che si innalza presso gli studi televisivi di Cologno Monzese, si alternano due scritte: "Ciao Papà", ossia l'omaggio dei figli per l'ex Premier e la scritta "Grazie Silvio".

Intanto, dopo la notizia della scomparsa di Berlusconi, sono stati rivoluzionati i palinsesti delle varie reti Mediaset sia in daytime che in prima serata.

Questo lunedì 12 giugno, alle 21:30, non ci sarà spazio per una nuova puntata de L'Isola dei famosi su Canale 5.

🔴 Sulla torre #Mediaset, la grande struttura con i ripetitori che si innalza sugli studi televisivi di Cologno Monzese, si alternano da stamattina due scritte: 'Ciao Papà' e ' Grazie Silvio'. #SilvioBerlusconi pic.twitter.com/VR5xvvkHJQ — RTL 102.5 (@rtl1025) June 12, 2023

Cambio programmazione Mediaset dopo la morte di SIlvio Berlusconi

Il reality show condotto da Ilary Blasi non sarà in onda in prime time per lasciare spazio alla messa in onda di un nuovo speciale del Tg5 che andrà in onda dalle 20:45 alle 24 e sarà trasmesso contemporaneamente in diretta anche su Italia 1 e Rete 4.

Variazioni di programmazione anche nella giornata del 14 giugno, quando ci saranno i funerali di Stato per Berlusconi.

La cerimonia religiosa è prevista dalle 15 in poi e, di conseguenza, la programmazione pomeridiana di Canale 5 sarà stravolta per lasciare spazio allo speciale del Tg5, che farà saltare gli appuntamenti quotidiani con le soap Beautiful, Terra Amara, La promessa e Un altro domani.

Variazioni di palinsesti anche sui canali Rai: questa sera, in prime time sulla rete ammiraglia della tv di Stato, ci sarà spazio per un lungo speciale della trasmissione Porta a porta condotta da Bruno Vespa, in onda dalle 20:45 in poi.