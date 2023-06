Sibora Gagani, 21enne residente a Nettuno (comune del litorale romano) scomparsa in Spagna nel 2014 potrebbe essere stata uccisa dal suo fidanzato. Come riportato dai media iberici, dei resti umani riconducibili alla giovane italo-albanese, sono stati rinvenuti in un appartamento di Torremolinos, frequentata località balneare non lontano da Malaga, sulla Costa del Sol. Il caso è stato riaperto in seguito a un femminicidio che ha visto protagonista il compagno italiano dell'epoca della ragazza, Marco Gaio Romeo. L'uomo, nelle scorse settimane, è stato arrestato per aver pugnalato a morte l'attuale compagna, la 28enne Paula, e in quell'occasione avrebbe confessato, e poi ritrattato, anche l'omicidio di Sibora.

Il caso di cronaca nera è seguito dalla trasmissione Rai "Chi l'ha visto?", condotta tutti i mercoledì sera da Federica Sciarelli.

Arrestato per omicidio l'ex fidanzato di Sibora Gagani

Lo scorso 17 maggio, Marco Romeo (originario di Nettuno) è stato arrestato dal Cuerpo Nacional de Policía (Corpo di polizia nazionale) con l'accusa di aver ucciso l'attuale fidanzata e convivente Paula. La ragazza - che sembra volesse porre fine alla loro relazione - è stata rinvenuta con diverse ferite inferte da un'arma da taglio nella loro abitazione sul litorale della Costa del Sol.

Anche il presidente spagnolo Pedro Sánchez, con un tweet, aveva commentato l'ennesimo femminicidio avvenuto nel paese.

Stando a quanto ricostruito, Romeo, una volta arrivato in commissariato, avrebbe visto una foto dell'ex compagna Sibora (data per scomparsa nell'autunno 2014) e, parlando in maniera informale con gli agenti spagnoli, avrebbe ammesso di averla uccisa.

L'uomo, però, davanti al pm che lo ha interrogato, ha negato ogni addebito, sostenendo che la 21enne si sarebbe allontanata volontariamente. Le sue dichiarazioni, tuttavia, sarebbero state ritenute sufficienti per riaprire le indagini sulla misteriosa scomparsa della giovane.

I resti di Sibora Gagani rinvenuti nell'appartamento che divideva con Marco Romeo

La Polizia, nei giorni scorsi, è ritornata nel vecchio appartamento della coppia e ha trovato, chiusi in un sacco murato in un anfratto, i resti appartenenti ad una persona di sesso femminile, forse Sibora Gagani. Per il momento, non ci sono certezze in merito all'identità.

Per essere sicuri che si tratti della 21enne scomparsa bisognerà, infatti, attendere i risultati dell'esame del Dna ed i necessari accertamenti che saranno nei prossimi giorni dall'IstItuto di medicina legale di Malaga.

Elisabetta, la mamma di Sibori, non ha mai creduto all'ipotesi dell'allontanamento volontario. La donna che tutt'ora vive alle porte di Roma, nove anni fa, non riuscendo più a contattare la figlia, aveva presentato diverse denunce chiedendo chiarezza.

Dopo aver scoperto dell'arresto di Romeo, mercoledì 24 maggio ha ricordato ai microfoni di Federica Sciarelli che la ragazza aveva lasciato l'Italia per trasferirsi in Spagna con il compagno Marco. Durante il lungo servizio, ha ammesso di non mai approvato la relazione tra Sibori e Marco. A suo dire, lui era molto geloso, possessivo e avrebbe anche tradito la compagna.