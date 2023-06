Carolina Stramare si è resa protagonista di un botta e risposta a distanza con Giorgia Soleri (ex compagna di Damiano dei Maneskin). L'ex Miss Italia non è restata in silenzio davanti alla critica espressa da Soleri su Silvio Berlusconi pochi minuti dopo la sua morte. A tal proposito Stramare ha sostenuto che in alcuni casi il silenzio vale più di mille parole.

Il commento di Soleri sulla morte di Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi è morto il 12 giugno 2023 alle 9:30 presso l'ospedale San Raffaele di Milano.

In seguito alla scomparsa del leader di Forza Italia, moltissimi Vip gli hanno reso omaggio. Tra questi c'è stata anche Giorgia Soleri che non si è fermata neanche davanti alla morte: "L'uomo che ha distrutto il Paese".

In un secondo momento, l'ex compagna di Damiano dei Maneskin ha rimosso la storia su Instagram e ha chiesto scusa per la poca sensibilità dimostrata in quel caso.

La reazione di Carolina Stramare

Le parole di Giorgia Soleri nei confronti di Silvio Berlusconi non sono passate inosservate a Carolina Stramare.

In una storia su Instagram, l'ex Miss Italia ha condiviso quanto detto dall'attivista e ha commentato in modo piuttosto duro: "Giorgia cara. Io non me la sento di aggiungere null’altro, non mi piace amalgamarmi allo squallore. Quindi quale miglior risposta se non la tua. Direi che sarebbe stato meglio il silenzio, che non queste tue parole, che ti qualificano in modo ben peggiore. Mi dispiace solo che ti sia stata data questa visibilità".

Poi ha concluso cin un'ulteriore stoccata: "Fai proprio schifo come essere umano". In precedenza, Soleri aveva pubblicato una chat scambiata con Barbara Prezia (ex compagna d'avventura di Carolina Stramare in Pechino Express): tra Giorgia e l'ex Miss Italia c'erano state delle divergenze durante la partecipazione al reality show.

Le scuse di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri non è stata l'unica ad avere criticato Silvio Berlusconi. Oltre a lei anche il rapper Gemitaz ha commentato la morte di Berlusconi scrivendo sui social "Alleluja".

Ovviamente, sui social sono apparsi moltissimi commenti di disapprovazione. Un utente ha chiesto rispetto per un uomo che nel bene e nel male ha fatto la storia dell'Italia.

Un altro utente ha criticato Giorgia Soleri: "Non era quella che professava il rispetto? L’ha dimostrato proprio oggi con i suoi orrendi tweet". Un altro utente ha fatto un plauso a Carolina Stramare per averci messo la faccia. Tra i vari commenti, c'è anche chi ha cercato di comprendere il punto di vista di Soleri ma non ha condiviso i modi e i tempi della critica.