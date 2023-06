Singolare caso di cronaca a Torino dove un fortunato giocatore avrebbe vinto 6 milioni di euro utilizzando il Gratta e Vinci. La scheda baciata dalla sorte è appartenente alla categoria 'Vinci in Grande', viene venduta al dettaglio a 25 euro e nel ventaglio delle varie opzioni a disposizione di appassionati e giocatori consente le più alte vinciti possibili (la forbice va dai 40 euro minimi ad, appunto, 6 milioni di euro). Peccato che la tabaccheria dove sarebbe stato centrato il Jackpot non ne sappia assolutamente nulla.

Dov'è stato acquistato il fortunato Gratta e Vinci?

Il tagliando fortunato è stato acquistato presso la tabaccheria Svizzera di corso Svizzera 43/c a Torino: "Ovviamente si tratta della più alta vincita dell’anno per quanto riguarda questo genere di prodotto" ha fatto sapere l’Agenzia giornalistica sul mercato del gioco. Ma c'è un giallo: si, perchè il titolare della tabaccheria dove sarebbe stato venduto il biglietto non sa assolutamente nulla di questa straordinaria vincita.

"Ad oggi non sappiamo proprio nulla, non ci risulta alcuna vincita da noi" ha infatti dichiarato il titolare dell'attività commerciale. E c'è da credergli, perchè stando a quanto diffuso dal quotidiano La Stampa, che ha sede proprio a Torino, è sufficiente fare accesso all'attività commerciale di riferimento per rendersi conto che all'interno non è presente alcun riferimento.

Non il classico cartello 'Vinti qui...', non la classifica folla con tanto di fila di appassionati e scommettitori che si riversano comunemente in tabaccheria o ricevitoria una volta che si sparga la voce di una maxi vincita in loco.

A quanto pare, il racconto del titolare corrisponde dunque al vero. Stando ad un'ulteriore ricostruzione, l'Agenzia dei monopoli che gestisce il concorso a premi non avrebbe ancora informato la tabaccheria di corso Svizzera in merito alla mega-vincita.

Da qui l'anonimato della cosa.

Chi centra notevoli vincite in genere preferisce non divulgare nulla, ma nel caso ad oggetto pare proprio che si sia toccato il più alto livello possibile di 'omertà': non solo non si rilevano indiscrezioni circa chi possa essere il fortunato vincitore, ma neanche il titolare della ricevitoria ne sa nulla.

Molto probabilmente nelle prossime ore si procederà con il consueto workflow operativo in questi casi e una volta certificato il tutto si procederà con l'informare il titolare dell'attività di riferimento.