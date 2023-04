La società di voli spaziali commerciali SpaceX di Elon Musk ha annullato il primo volo di prova programmato di Starship, un enorme razzo in acciaio inossidabile che un giorno potrebbe trasportare gli esseri umani sulla luna, su Marte e non solo.

Perché SpaceX ha annullato il lancio del razzo?

Il primo tentativo di lancio doveva avvenire nel sud del Texas in una finestra di 150 minuti questa mattina. Appena circa 10 minuti prima del previsto decollo, il CEO di SpaceX Elon Musk ha dichiarato in un tweet che una valvola sembrava essere congelata, rendendo la missione insostenibile.

Il problema si è verificato nel booster super pesante del veicolo spaziale, ha detto la società in un live streaming. Il booster utilizza 33 motori che lavorano in sincronia per sollevare il razzo alto 400 piedi da terra.

"La decisione di utilizzare un numero così elevato di motori, più di qualsiasi altro razzo mai realizzato, è un compromesso. Avere un gran numero di motori a razzo che si accendono simultaneamente in realtà è piuttosto difficile. Penso che sarà una delle maggiori sfide". Ha spiegato Paulo Lozano, direttore del laboratorio di propulsione spaziale del MIT.

Ad aumentare le sfide c'è la scelta del carburante di SpaceX: il metano. La maggior parte dei razzi ad alta potenza utilizza l'idrogeno come carburante perché è leggero e altamente efficiente.

Il metano è più economico da produrre e più facile da maneggiare rispetto all'idrogeno.

Con un test come questo, il successo è misurato da quanto possiamo imparare, che informerà e migliorerà la probabilità di successo in futuro man mano che SpaceX avanza rapidamente nello sviluppo di Starship.

Ha detto SpaceX in un tweet durante il conto alla rovescia del lancio.

Intanto, il miliardario Elon Musk ha affermato che qualsiasi lancio di questa settimana ha solo il 50% di possibilità di successo, ma pensa che ci sia una probabilità dell'80% che raggiunga l'orbita entro la fine dell'anno.

Musk: "Il razzo di SpaceX volerà su Marte e oltre"

Elon Musk ha svelato che la nuova astronave di SpaceX è progettata per volare sulla Luna, su Marte e oltre.

Alla fine il Sole si espanderà e distruggerà tutta la vita. È molto importante - essenziale a lungo termine - che diventiamo una specie multi-pianeta.

Aveva detto il ricco imprenditore circa un anno fa.

Musk spera che Starship fornisca un passaggio fondamentale per diventare multiplanetaria, consentendo il trasporto in orbita di grandi carichi utili a basso costo. Il suo obiettivo è che Starship un giorno trasporti le prime persone su Marte.

SpaceX ha anche un interesse commerciale nel vedere volare il suo gigantesco razzo. L'astronave potrebbe essere utilizzata per lanciare un gran numero di satelliti "Starlink" della società che forniscono Internet.

Ricordiamo che Starlink è visto come una parte fondamentale del futuro di SpaceX e Starship consentirebbe alla rete di crescere rapidamente, afferma Tim Farrar, presidente di TMF associates, una società di consulenza per le telecomunicazioni.

La NASA spera che Starship possa essere utilizzata anche per far atterrare gli astronauti sulla luna per la prima volta in oltre 50 anni.

Il ritardo del volo potrebbe incidere sugli affari di SpaceX

Il lancio di Starship arriva in un momento difficile per l'industria tecnologica. SpaceX sta attualmente cercando di raccogliere capitali aggiuntivi per continuare lo sviluppo di Starship e Starlink.

Per ora, gli investitori sembrano felici di lasciare che SpaceX provi il suo enorme razzo potenzialmente interplanetario. Ma, se il lancio dovesse fallire ancora, ciò potrebbe influire su tutti gli affari di SpaceX, specialmente nell'attuale clima finanziario.