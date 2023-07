Ieri, 25 Luglio 2023, sei persone sono state dichiarate colpevoli per gli attentati terroristici compiuti il 22 Marzo 2016 a Bruxelles. In quell'occasione ci furono più di 30 morti e più di 300 feriti causati dalle varie esplosioni.

Dichiarati colpevoli

Nella tarda serata di ieri si è concluso il primo atto del processo di cronaca nera relativo agli attentati di Bruxelles del 22 Marzo 2016. La Corte d'Assise speciale ha ritenuto responsabili sei persone. Tra i condannati spiccano soprattutto due nomi: il primo è quello di Salah Abdeslam, l'unico superstite tra gli attentatori del Bataclan a Parigi nel 2015 che per questa ragione sta scontando l'ergastolo in Francia, il secondo è Mohamed Abrini, sempre incriminato per la strage francese del novembre 2015 per la quale è stato processato in contumacia (non era presente in aula).

Oussama Atar, attentatore ritenuto però morto in combattimento in Siria, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi e Bilal El Makhoukhi i restanti attentatori condannati. In totale gli imputati erano però dieci. Sofien Ayari e Hervè Bayingana Muhriwa sono stati infatti assolti dall'accusa di omicidi a fini terroristici, ma giudicati colpevoli per partecipazione ad organizzazioni terroristiche. Per entrambi i capi d'accusa sono invece stati assolti i fratelli Smail e Ibrahim Farisi.

I giudici del Tribunale speciale di Bruxelles hanno dichiarato che il comportamento degli imputati tenuto nella pianificazione e nella messa in atto degli attacchi è di ideologia jihadista.

La presidente della Corte d'Assise Laurence Massart ha voluto sottolineare personalmente che ai 32 morti iniziali si sono purtroppo aggiunte altre quattro vittime, decedute a posteriori.

Dopo 7 anni le famiglie delle numerose vittime e la società europea possono dire di aver finalmente trovato i colpevoli degli attentati. Si è trattato del processo con la delibera più lunga della storia belga: aveva preso il via a dicembre e si è concluso soltanto lo scorso 6 Luglio. La giuria si è poi dedicata alla delibera per ben 18 giorni, prima di annunciare pubblicamente il verdetto.

Gli attentati

Gli episodi del 22 Marzo 2016 avvenuti nella capitale del Belgio ebbero luogo rispettivamente alle 07:58 del mattino davanti all'aeroporto di Zaventem e alle 09.11 nella stazione della metropolitana di Maalbeek, luoghi geograficamente poco distanti dalla zona in cui si trovano le sedi delle istituzioni dell'Unione Europea.

Gli attentatori sono stati arrestati in momenti diversi e successivi: con 32 morti e 340 feriti si è trattato di alcuni fra i più feroci attentati mai visti su suolo europeo.