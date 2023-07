Aveva solo 15 anni il ragazzo che nella nottata di venerdì 14 luglio è rimasto vittima di un incidente stradale verificatosi in Calabria, precisamente nella città di Crotone. Da quanto sarebbe emerso il 15enne stava viaggiando a bordo della sua moto, quando per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un muro. Soccorso e trasportato in ospedale è deceduto poco dopo. Sulla dinamica stanno indagando le forze dell'ordine che hanno già effettuato i primi rilievi di rito. Sempre in Calabria nella giornata di ieri un altro incidente mortale: muore una donna, altre 5 persone ferite.

Calabria, 15enne perde la vita nel crotonese a causa di un sinistro con la moto

Un ragazzo di 15 anni nella notte di oggi ha perso la vita a causa di un sinistro mentre stava viaggiando a bordo della sua moto. L'incidente si è verificato nel comune di Crotone, precisamente nella frazione di Papanice, in via Calabria. La dinamica di quanto si è verificato risulta essere ancora poco chiara, ma dalle ultime ricostruzioni effettuati dagli inquirenti è emerso che il giovane abbia perso il controllo della moto schiantandosi contro un muro di cemento. L'impatto è stato molto violento e il 15enne è stato sbalzato a diversi metri di distanza dall'impatto, finendo rovinosamente sull'asfalto.

Sul luogo si sono precipitati i soccorritori del 118 che hanno tentato di stabilizzarlo, ma notando le gravi ferite riportate, hanno deciso di fare giungere sul posto un elisoccorso in modo tale da trasportarlo più velocemente presso l'ospedale di Catanzaro.

Dopo qualche minuto il suo cuore ha però cessato di battere e ogni tentativo effettuato per rianimarlo è risultato essere inutile.

Sul luogo della tragedia si sono recati anche le forze dell'ordine che hanno iniziato ad effettuare tutti i vari rilievi di rito per poter ricostruire al meglio la dinamica di quanto accaduto.

Dolore ed incredulità nella comunità di Papanice

C'è tanto dolore ed incredulità nella comunità di Papanice. Sono tantissimi gli attestati di stima e di vicinanza che tanti comuni cittadini stanno volgendo verso la famiglia del 15enne. Non è al momento chiaro quando saranno svolte le esequie.

Altro incidente mortale in Calabria

Un altro incidente mortale si è verificato in Calabria nella giornata di ieri, nel cosentino. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre autovetture coinvolte: una Fiat Tipo, una Renault Megane ed una Hyundai. L'incidente si è verificato nel comune di Tortora, sulla SS18 e il bilancio è di una donna deceduta e 5 feriti, tra cui un bambino. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. Sul luogo oltre a diverse ambulanze si è reso necessario l'intervento di un elisoccorso e quello dei vigili del fuoco. La Statale è rimasta chiusa al traffico per diversi minuti per consentire le varie operazioni di soccorso e recupero dei mezzi incidentati.