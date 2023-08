Furto in casa per Anna Pettinelli. L'ex insegnante di Amici di Maria De Filippi ha raccontato dal suo profilo social la disavventura che l'ha vista protagonista.

I ladri si sono intrufolati all'interno del suo appartamento, portando via la maggior parte degli oggetti custoditi in casa dalla speaker radiofonica, volto storico dell'emittente Rds.

Furto in casa di Anna Pettinelli: l'ex prof di Amici si sfoga sui social

Anna Pettinelli ha scelto di rompere il silenzio con una storia pubblicata sul suo profilo ufficiale Instagram, dove ha raccontato ciò che le è successo in questi giorni.

"Vorrei ringraziare i ladri che si sono introdotti in casa mia mentre ero fuori per gli unici tre giorni di vacanza che ho organizzato quest'estate", ha esordito l'ex insegnante di Amici nel suo post in cui emerge l'amarezza per quanto le è successo.

"Vorrei ringraziarli per avermi portato via ogni oggetto o ricordo di persone che purtroppo non ho più vicino (e che quindi non potrò mai ricompare)", ha proseguito ancora Anna Pettinelli.

'Paura di dormire in casa', lo sfogo di Anna Pettinelli dopo il furto in casa

"Vorrei ringraziarli per avermi trasmesso la paura di dormire in casa mia e la paura di stare nella mia beata solitudine, ma soprattutto per avermi costretta a un enorme senso di impotenza", ha proseguito ancora l'ex insegnante della scuola di Maria De Filippi

"Gli oggetti sono oggetti, ma alcuni hanno un valore intrinseco inestimabile.

Per fortuna ci sono i ricordi e quelli, al di là di quante finestre spaccate, non vi apparterranno mai", ha chiosato Anna Pettinelli nel suo messaggio social in cui ha raccontato del furto subito.

I fan di Amici 23 sperano di rivederla nel cast della scuola

Resta da scoprire, invece, quale sarà il futuro professionale di Anna Pettinelli nel corso della prossima stagione televisiva.

La voce storica di Rds è stata spesse volte ospite in studio di Alberto Matano a La vita in diretta, il talk show del pomeriggio di Rai 1, che quest'anno andrà in onda tra settembre e ottobre anche al sabato pomeriggio, sfidando Verissimo di Silvia Toffanin.

Tuttavia, dopo l'uscita di scena di Arisa dal cast degli insegnanti di Amici, si è liberato nuovamente un posto nella scuola di Maria De Filippi e i fan social di Anna Pettinelli sperano di poterla rivedere di nuovo in trasmissione al fianco di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Sarà lei a sostituire la cantante Arisa nella prossima edizione del talent show?