Gran parte della squadra giovanile Under 19 di Pallamano del Burundi, partecipante al campionato mondiale in Croazia, ha abbandonato misteriosamente il proprio alloggio a Fiume. Il gruppo di 10 ragazzi nati nel 2006, era arrivato in Croazia per i campionati il 2 agosto e si è volatilizzato il 13 agosto. Nonostante fosse programmata un'ulteriore sfida contro il Bahrein, i giovani hanno abbandonato all'improvviso le loro stanze, lasciando sul posto solo tre degli altri membri della squadra.

Fra le ipotesi - non confermate - c'è quella che i giovani possano essere in rotta segreta verso un paese del nord Europa per richiedere asilo politico.

Squadra di pallamano Under 19 del Burundi svanita nel nulla: nessuno risponde al telefono

La notizia della scomparsa della squadra di pallamano Under 19 del Burundi, verificata dalla polizia di Fiume, ha portato all'avvio di immediate operazioni di ricerca. Nonostante molti dei ragazzi siano in possesso di smartphone, ogni tentativo di contattarli è finora risultato vano. Nel frattempo sono state diffuse anche le fotografie dei giovani sperando di facilitare il loro ritrovamento.

Gli inquirenti che indagano sul caso di cronaca si chiedono se i giovani avessero programmato in anticipo la fuga, forse utilizzando la "rotta balcanica", frequentemente percorsa dai migranti con ambizioni di raggiungere l'Europa centrale.

Secondo le statistiche di Frontex, solo quest'anno sono stati registrati oltre 52.000 migranti su tale rotta.

L'ammissione della Croazia all'area Schengen - all'inizio di quest'anno - aumenta ulteriormente le incognite, dato che ora mancano i controlli alle frontiere, permettendo quindi a chiunque un transito "relativamente indisturbato" all'interno dell'Unione Europea.

Dauphine Nicobamia: 'Chiunque possa fornire informazioni, ci aiuti a ritrovare i ragazzi'

Considerando la presenza di una consistente comunità francofona in Burundi, alcuni suggeriscono che i giovani possano avere come obiettivo la Francia.

Dauphine Nicobamia, presidente della federazione di pallamano del Burundi, ha fatto un appello disperato chiedendo aiuto per ritrovare i ragazzi: "Chiunque possa fornire informazioni, ci aiuti a ritrovare i nostri ragazzi".

Il cammino della squadra Under 19 del Burundi nel torneo non era stato positivo, con perdite pesanti registrate contro la Svezia (62-16), l'Iran (46-24), e gli Stati Uniti (33-26). A seguito della loro sparizione, la Federazione Internazionale di Pallamano ha ufficialmente ritirato il Burundi dalla competizione.