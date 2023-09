La ballerina ucraina Anastasia Kuzmina, attiva anche nel programma tv "Ballando con le stelle", nelle scorse ore ha dichiarato nelle Stories di Instagram di aver vissuto un episodio di molestie in un ufficio delle Poste Italiane di Roma lo scorso lunedì. Ha atteso giorni prima di rivelare l'accaduto a causa dello shock, poi ha deciso di denunciare il dipendente che le ha mostrato una foto con la propria nudità nell'ufficio postale, dove la ballerina si trovava per effettuare una spedizione.

La molestia

Kuzmina ha raccontato su Instagram l'esperienza avvenuta: "Ero nell'ufficio lunedì a mezzogiorno e mezzo quando mi chiamano a uno sportello.

Tuttavia, lo sportellista era occupato al telefono".

In seguito, ha condiviso cosa è successo quando finalmente l'uomo le ha prestato attenzione: "Mentre stavo compilando i documenti, lui mi ha chiesto se sapevo come tagliare i video, visto che sono giovane. Ho accettato di aiutarlo". A questo punto, il dipendente le ha chiesto se si scandalizzasse, e lei ,pensando che si riferisse al taglio dei video, ha risposto di no. Tuttavia, quando l'uomo ha girato il telefono, le ha mostrato una foto dei propri genitali. Questa situazione ha provocato uno shock alla ballerina, che è fuggita dall'ufficio, spiegando di sentirsi male.

La denuncia all'ufficio postale

Il giorno seguente, dopo essersi ripresa dall'accaduto, Anastasia Kuzmina è tornata all'ufficio postale e ha chiesto di parlare con il direttore al fine di segnalare il comportamento inopportuno del dipendente.

Sul social la donna ha ammesso: "Mi vergogno di essere fuggita. Mi vergogno di non aver reagito immediatamente". E ancora: "Spesso scappo da situazioni del genere, e questa è la cosa che mi rammarica di più".

Inoltre, ha rivelato di aver vissuto un'esperienza simile pochi mesi prima, in cui è scappata invece di denunciare: "Mi sono trovata in una situazione in cui un individuo non smetteva di seguirmi da vicino, e anche in quel caso non ho denunciato, ho semplicemente cercato di sfuggire".

La ballerina ha concluso: "I lupi non li incontri solamente quando sei ubriaca e svestita alle due di notte. Si incontrano anche alle poste a mezzogiorno e mezzo. Molti non comprendono che una donna ha sempre paura".

L'indagine di Poste Italiane

Intanto Il Messaggero riferisce che Poste Italiane avrebbe immediatamente avviato un'indagine interna per verificare i fatti denunciati da Anastasia Kuzmina.

Il dipendente in questione sarebbe stato subito rimosso dal suo lavoro a contatto con il pubblico e destinato a un altro incarico non operativo con effetto immediato.