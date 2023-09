L'attore Angus Cloud è venuto a mancare per un overdose accidentale a seguito di una letale miscela di droghe, tra cui il fentanyl, la cocaina, le metanfetamine e le benzodiazepine. Ciò è stato dichiarato dal Dipartimento di patologia forense della Contea di Alameda, responsabile dell'autopsia sul corpo dell'attore. L'attore, noto per la serie tv Euphoria, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Oakland, in California, il 31 luglio di quest'anno e da allora si sono susseguite diverse le speculazioni circa la sua morte prematura.

Oltre i risultati dell'autopsia del Dipartimento di patologia forense della Contea di Alameda, ulteriori indagini da parte delle autorità americane hanno fatto emergere alcuni avvenimenti dolorosi nella vita dell'attore.

La settimana prima della sua morte, Cloud aveva perso suo padre, punto di riferimento per l'attore. Inoltre, Cloud aveva già lottato in passato con problemi di salute mentale, intraprendendo diversi percorsi di cura e rendendo quindi la sua morte ancora più dolorosa per coloro che lo conoscevano e lo amavano.

Il ricordo della famiglia di Angus Cloud

La famiglia di Angus Cloud ha rilasciato una dichiarazione pubblica in cui ha espresso il proprio dolore per la perdita del loro caro. Ha condiviso il desiderio di tutta la famiglia che il mondo ricordi Angus Cloud per la sua personalità vivace e il suo amore per gli altri. Hanno sottolineato che, nonostante le sfide personali che ha affrontato nella sua vita, Angus era un individuo affabile e amato da tutti quelli che avevano avuto il privilegio di conoscerlo sia pubblicamente che nel privato.

La carriera di Angus Cloud

Angus Cloud aveva raggiunto il successo come attore nella serie tv Euphoria, che ha vinto numerosi Emmy Awards e ha ottenuto grande popolarità grazie alla sua interpretazione.

Oltre a Euphoria, Cloud aveva anche recitato in film a budget ridotto come North Hollywood nel 2021 e nel recente The Line nel 2023.

Aveva anche fatto apparizioni in cameo di videoclip musicali, tra cui Mamiii delle artiste Becky G e Karol G e nel postumo Cigarettes del rapper Juice WRLD.

Tanti i progetti che aspettavano il venticinquenne, tra cui in attesa di uscita c'erano il film Freaky Tales, diretto da Ryan Fleck e Anna Boden e che vede come attori Ben Mendelsohn, Pedro Pascal e Jay Ellis, oltre ad un thriller dal titolo Your Lucky Day di Dan Brown. Cinque mesi fa, inoltre, era stata annunciata la sua partecipazione all'atteso nuovo thriller Scream VI, diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.