"Un paio di mesi e potevo andarmene": questo uno dei passaggi più toccanti e significativi del lungo post pubblicato su Facebook da Enrica Bonaccorti, conduttrice e paroliera italiana, col quale lei stessa ha comunicato di essere stata operata d'urgenza al cuore.

Un intervento durato 8 ore e reso necessario da una criticità connessa all'ostruzione delle arterie che impediva al sangue di circolare nel modo corretto.

Il racconto di Enrica Bonaccorti dopo il lungo intervento chirurgico

"Un giorno a inizio luglio comincio ad avere ovunque un prurito terribile, tutto il corpo diventa rosso fuoco a macchie - l'incipit del racconto sui social fatto dalla stessa Bonaccorti - Ovviamente mi faccio controllare a fondo da un dottore che trova un calcolo a un rene (che fra l'altro non mi aveva mai dato nessun dolore).

Comunque decidono di intervenire, in fondo è un’operazione banale, ma i cardiologi, il prof Leo, il prof Saglia, e il prof Giulio Speciale, insieme al dottor Quintarelli, vengono da me il giorno dopo col viso scuro per dirmi che c'è qualcosa che non va al cuore, serve una tac, poi una coronarografia, da cui stabiliscono che ho le arterie tutte ostruite, un paio di mesi e potevo andarmene".

"I medici prima pensano a degli stent, ma non bastano - prosegue il racconto - Servono 4 bypass, prendere le vene dalle gambe per ricostruire un percorso alternativo che porti il flusso sanguigno al cuore. Sarà un’operazione a cuore aperto, che è durata in tutto otto ore! Morale della favola: mi han detto che ho avuto una gran fortuna, una scoperta accidentale che mi ha salvato la vita".

I ringraziamenti a chi le ha salvato la vita

In chiusura, la Bonaccorti ha voluto ringraziare l'equipe medica che l'ha seguita per la professionalità dimostrata e per il calore ricevuto che è andato al di là del semplice rapporto paziente-medico: "Sono stata circondata da persone meravigliose, la loro umanità nel prendersi cura di me mi ha fatto oltrepassare i dolori, le preoccupazioni, gli incidenti di percorso che l’esilità del mio sterno ha provocato.

Mi sono sempre sentita in mani capaci e affettuose, non sarò mai abbastanza grata al prof Massetti e a ogni singolo infermiere/a che si è preso cura di me".

Ora, la conduttrice e paroliera di brani come "La lontananza" di Domenico Modugno sta meglio ed è pronta a far ritorno al lavoro, magari in veste di opinionista in talk televisivi come già fatto la scorsa stagione quando ha fatto spesso la propria comparsa nei salotti televisivi di Barbara d'Urso.