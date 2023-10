Durante la ricarica nella presa di una classica bicicletta elettrica, le batterie si sono lentamente surriscaldate fino a esplodere e causare un piccolo incendio in un ostello a Sidney, dove è rimasto ferito un ragazzo di vent'anni; il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

Il resoconto della vicenda

Il video del fatto di cronaca è stato diffuso dall'autorità australiana Fire and Rescue New South Wales (FRNSW), che si occupa di prevenzione dei rischi legati a questo tipo di incidenti, avvertendo che è sempre necessario utilizzare batterie compatibili e ricaricarle in modo sicuro e senza approssimazione, proprio per evitare situazioni come quella accaduta in un ostello a Sidney, dove una bici elettrica è esplosa probabilmente per colpa delle ricariche non adatte alle batterie delle biciclette.

Un'altra ipotesi è che la batteria utilizzata fosse difettosa e dunque se posta per troppo tempo in ricarica potesse causare una esplosione, come si vede nel video diffuso dalle autorità.

Two backpackers made a lucky escape from a Lithium-ion battery fireball at a hostel in Darlinghurst, Sydney this morning. It's believed an e-bike exploded. Learn about battery safety here: https://t.co/vWejAIwUNu pic.twitter.com/zJGf184KuS — Fire and Rescue NSW (@FRNSW) October 4, 2023

Il tutto sarebbe avvenuto in pochi istanti: improvvisamente il cavo avrebbe causato un cortocircuito portando all'esplosione e poi all'incendio dell'area.

In zona era presente un ragazzo di circa 20 anni che fortunatamente ha riportato solo alcune ferite alle gambe causate dall'urto dell'esplosione, mentre un amico vicino è riuscito a scappare senza riportare alcun problema fisico.

L'evacuazione della zona e la verifica delle autorità

Nella zona dell'incidente sono arrivati immediatamente i soccorritori, che hanno deciso per l'evacuazione precauzionale dell'intero ostello; in poco tempo sono stati fatti uscire in strada oltre 70 ospiti della struttura alberghiera australiana.

Le autorità australiane hanno diffuso il video come monito per gli utenti di tali dispositivi elettrici, che dovrebbero sempre seguire le linee guida di sicurezza e di conformazione del prodotto.

Dopo l'evacuazione sono stati fatti i controlli di sicurezza che avrebbero mostrato come il tutto si sia originato per colpa di una batteria al litio-ferro-fosfato che avrebbe causato un cortocircuito durante la sua ricarica nella presa elettrica dell'ostello, portando poi alla nascita di una scintilla che avrebbe causato l'esplosione, che fortunatamente non ha causato vittime né troppi danni alla struttura alberghiera.