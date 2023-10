Fedez potrebbe essere rilasciato dall'ospedale oggi nel pomeriggio, poiché c'è ottimismo crescente sulle sue condizioni. Il cantante era stato ricoverato al Fatebenefratelli di Milano una settimana fa a causa di due ulcere che avevano causato un'emorragia interna. Dopo due giorni di esami positivi condotti dal team di Chirurgia d'urgenza e oncologica guidato da Marco Antonio Zappa, sembra che le condizioni del cantante siano notevolmente migliorate, e si sta considerando la possibilità delle sue dimissioni a breve in base ai risultati dei prossimi controlli.

Il possibile rientro a X Factor

Per quanto riguarda il ritorno di Fedez come giudice a X Factor per la fase dei live che inizierà tra 3 settimane, il 26 ottobre, è impossibile fare previsioni al momento. Tuttavia, se la salute di Fedez dovesse continuare a migliorare come sembra in queste ore, potrebbe non esserci alcun impedimento alla sua partecipazione come giudice al programma.

Una delle possibilità considerate è che il rapper potrebbe partecipare al programma tramite un collegamento video da casa, un'opzione che è stata utilizzata in passato nel talent show concorrente Amici quando uno dei professori era stato colpito dal Covid. Nel caso in cui le sue condizioni non gli consentissero di partecipare al programma, si era discusso della possibilità di avere sostituti come J-Ax o Annalisa.

Le prime parole di Chiara Ferragni dopo il silenzio sui social

Dopo un periodo di assenza dalle piattaforme social (e non solo), la moglie di Fedez, Chiara Ferragni, ha finalmente deciso di parlare. Inizialmente, ha pubblicato un messaggio su Twitter in cui ringraziava i suoi seguaci con le parole: "Vi leggo e vi sono grata".

Successivamente, fuori dall'ospedale, quando un giornalista le ha chiesto come stesse Fedez, ha risposto con un "Meglio, grazie", aggiungendo poi "lasciatemi in pace" e allontanandosi senza aggiungere ulteriori dettagli.

Il malore del cantante

Fedez aveva pianificato un viaggio a Los Angeles mentre sua moglie Chiara Ferragni era a Parigi per la Fashion Week.

Tuttavia, poco prima della partenza, ha iniziato a soffrire di forti dolori addominali, che hanno richiesto un intervento d'urgenza. L'ambulanza è arrivata al suo appartamento a Milano, dove i medici hanno rilevato due ulcere e una grave emorragia interna attraverso un esame endoscopico. Il dottor Falconi ha gestito questa complicazione con terapie farmacologiche e un trattamento endoscopico per fermare il sanguinamento. A causa della perdita di sangue, Fedez ha ricevuto due trasfusioni di sangue, cruciali per salvargli la vita. Durante la notte di domenica, ha subito un ulteriore intervento per trattare un nuovo episodio di emorragia interna. Questa situazione ha richiesto un prolungato periodo di recupero e ha causato incertezza sulla sua partecipazione a "X Factor".