Ennesima disavventura giudiziaria per l’ex presentatrice Rai Virginia Sanjust di Teulada: l’ex “signorina buonasera”, 46 anni, è stata sorpresa a Roma nella giornata di domenica 15 ottobre dai carabinieri mentre tentava di sottrarre degli oggetti da una Smart. Colta in flagranza di reato, è stata portata in caserma per accertamenti. Ai militari dell’Arma avrebbe confermato di aver forzato la serratura della portiera dell’automobile e di essersi messa a cercare oggetti e denaro da rubare per necessità, vivendo da tempo in strada. Dopo essere stata sottoposta a fermo, alcune ore fa è stata condannata con rito abbreviato a due mesi e venti giorni di reclusione e a una multa di 80 euro, con pena sospesa dal giudice che ha emesso la sentenza.

L’ex volto della Rai da anni vive di espedienti, dopo essere stata colpita da una serie di problemi di salute, che l’hanno portata anche a chiedere aiuto a una comunità terapeutica. Sanjust, che era presente in aula durante il dibattimento in cui è stata assistita dall’avvocato Piergiorgio Manca, è apparsa molto provata.

Sanjust era stata assolta dall’accusa di tentata estorsione nei confronti della nonna, l'attrice Antonella Lualdi

Non è la prima volta che l’ex annunciatrice, figlia dell’attrice Antonella Interlenghi e del nobile Giovanni Sanjust di Teulada, ha problemi con la giustizia: infatti, lo scorso 10 ottobre è stata assolta dall’accusa di essere entrata in casa della nonna – la celebre diva degli anni ‘50 Antonella Lualdi, scomparsa lo scorso agosto a 92 anni – e di averle cercato di estorcerle del denaro.

A quanto pare, Sanjust era diventata aggressiva con l’anziana attrice, quando questa si era rifiutata di consegnarle 10 euro, arrivando a devastarle l’abitazione. In primo grado era stata condannata a un anno e otto mesi di carcere, ma in appello è stata assolta dalle accuse.

La denuncia di stalking da parte dell’ex compagno di Virginia Sanjust di Taulada

In passato Virginia Sanjust di Teulada è stata denunciata diverse volte, anche dai suoi parenti. Su di lei è piovuta l’accusa di stalking da parte di un ex compagno, che aveva dichiarato di essere perseguitato dalla donna, che non era intenzionata ad accettare la fine della loro storia.

In un periodo di tempo che va da maggio 2019 fino ad aprile 2020 la donna lo avrebbe tormentato, riuscendo anche ad introdursi in casa sua. Dopo la denuncia, l’ex annunciatrice era finita agli arresti domiciliari.

Il figlio di Virginia Sanjust di Teulada ha ottenuto l’amministrazione giudiziaria della madre

Da tempo Giancarlo Armati, il giovane figlio di Virginia Sanjust di Teulada, ha ottenuto l’amministrazione giudiziaria della madre, senza però riuscire a evitarle nuovi problemi con la legge. Recentemente il ragazzo ha dichiarato che non è compito dei giudici, magistrati e avvocati risolvere i gravi disturbi dell’ex presentatrice, aggiungendo che servirebbe un maggiore intervento di medici, psicologi e gente in grado di sostenere concretamente l’ex volto della Rai, per liberarla dai suoi fantasmi.