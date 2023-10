Nell'ambito della vicenda sullo scandalo scommesse, il procuratore Mario Giuffredi ha rilasciato un'intervista al canale Twitch Tv Play CalcioMercato.it e ha smentito categoricamente le accuse mosse da Fabrizio Corona, nei confronti del suo assistito Nicolò Casale, calciatore della Lazio.

Giuffredi ha apertamente negato di aver mai avuto una telefonata con Corona, come invece quest'ultimo aveva affermato in precedenza: "Confermo che Fabrizio Corona è stato querelato da Nicolò Casale, eppure continua a raccontare bugie in televisione, sostenendo che ci siamo chiamati e che l'ho fatto chiamare da altri.

Io non lo conosco e non ho mai avuto un contatto diretto con lui. Forse Corona mi ha scambiato per un altro procuratore, ma questo è un suo problema".

Mario Giuffredi: 'Ho piena fiducia in Nicolò e la sua parola mi basta'

Continua la disputa tra Fabrizio Corona e il procuratore Mario Giuffredi riguardo alle affermazioni fatte dall'ex paparazzo. In particolare Corona ha affermato di aver avuto contatti con Giuffredi, che rappresenta calciatori di spicco come Di Lorenzo, Mario Rui e Casale, quest'ultimo da lui accusato in relazione al caso scommesse che sta scuotendo il calcio italiano nelle ultime settimane.

Tuttavia, Giuffredi ha respinto le dichiarazioni di Corona, negando di averlo mai conosciuto o di aver avuto alcun tipo di comunicazione con lui.

Con fermezza, l'agente sportivo ha suggerito che l'ex paparazzo potrebbe averlo scambiato per un altro procuratore.

Mario Giuffredi ha poi detto su Corona: "Abbiamo un conoscente in comune che mi ha chiesto di convincere Nicolò a non presentare la denuncia. Ma io non ho ascoltato questa richiesta. Ho piena fiducia in Nicolò e la sua parola mi basta per sapere che non ha mai scommesso".

Giuffredi: 'Credo che Corona sia interessato solo a farsi notare'

Giuffredi poi ha risposto alle affermazioni di Fabrizio Corona sul presunto coinvolgimento di persone che avrebbero cercato di acquistare prove contro Nicolò Casale: "Escludo questa possibilità".

Infine Mario Giuffredi ha aggiunto: "Né io né le persone con cui collaboro adottiamo metodi del genere, e Nicolò non avrebbe mai intrapreso certe iniziative senza informarmi.

Sono convinto che Corona non abbia nessuna prova contro Nicolò Casale. Invece di calunniare noi, Corona dovrebbe sporgere querela contro le persone che sostiene abbiano cercato di acquistare prove. Credo che lui sia interessato solo a farsi notare con uscite scandalistiche".