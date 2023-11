Aveva 26 anni il giovane calabrese che nella giornata di martedì 14 novembre ha perso la vita in ospedale a Firenze, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente che si era verificato nella giornata di domenica. Il giovane era originario della Calabria, precisamente del comune di Corigliano-Rossano, nel cosentino. Secondo quanto ricostruito il 26enne era stato travolto da un veicolo all'esterno di una discoteca.

26enne calabrese perde la vita in Toscana

Si chiamava Francesco Pio Otranto e aveva 26 anni il giovane che nella giornata di martedì ha perso la vita presso l'ospedale Careggi di Firenze, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente avvenuto fuori da una discoteca in provincia di Firenze.

Il giovane era originario del comune calabrese di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza.

Da quanto emerso l'episodio si è verificato all'alba di domenica scorsa, 12 novembre, nei pressi di una discoteca in via del Cantone, all’Osmannoro di Sesto Fiorentino. Secondo quanto ricostruito un'autovettura, probabilmente non vedendo il giovane sulla strada, l'ha travolto. Alcune persone che si trovavano sul luogo hanno prontamente chiamato i soccorsi, che sono giunti tempestivamente. Il personale sanitario del 118 lo ha in un primo momento stabilizzato in strada, provvedendo alle prime manovre di soccorso e successivamente lo ha trasportato in ospedale. Le sue condizioni di salute sono sembrate fin da subito molto gravi.

Dopo due giorni di agonia, nonostante il personale medico abbia tentato di fare il possibile, il giovane è deceduto.

Sul luogo dell'incidente si sono recati gli agenti della polizia stradale di Firenze Nord, che hanno effettuato i vari rilievi di rito. Al momento è stata aperta un'indagine dalla procura di Firenze per stabilire come e perché sia avvenuto l’investimento in via del Cantone e accertarne le responsabilità.

Commozione e cordoglio nella comunità di Rossano

La comunità di Rossano, appena appresa la notizia del decesso del giovane, ha manifestato cordoglio alla famiglia attraverso diversi messaggi sui social. Fra i tanti messaggi postati possiamo infatti leggere: "Se ne è andato un pezzo del nostro cuore. Riposa in pace angelo". "Quanta tristezza, mi mancherà, ci mancherai tantissimo". "Buon viaggio, arrivederci amico mio". Il giovane Francesco era un grande appassionato di musica, amava ballare ma anche i motori, in particolare di kart.