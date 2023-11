Un incidente mortale si è verificato domenica 12 novembre lungo la strada statale 514 Ragusa-Catania al chilometro 24, nei pressi del bivio per Licodia Eubea, paese di residenza della vittima, Davide Romeo, di 49 anni. L’uomo era originario di Catania, ma aveva sposato una donna del paese, insegnava presso l’Istituto Superiore “Majorana-Arcoleo” di Caltagirone.

La dinamica dell'incidente stradale

Non si conoscono ancora le cause che hanno provocato il sinistro mortale , la dinamica di quanto successo è al vaglio degli inquirenti. L’incidente comunque ha coinvolto due mezzi: un camion e il suv, una Ford Ecosport, sul quale viaggiava la vittima.

L’impatto tra i due veicoli non ha lasciato scampo a Davide Romeo che sarebbe morto sul posto: i soccorsi sanitari sopraggiunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’insegnante.

Al momento del fatto, il manto stradale pare non versasse condizioni che potessero influire pericolosamente il transito dei veicoli. Il traffico ha subito forti rallentamenti in entrambe le direzioni di percorrenza per permettere ai soccorsi e alle forze dell’ordine di rimettere in condizioni di sicurezza il tratto stradale interessato. Non si esclude al momento alcuna ipotesi circa le cause dell’incidente stradale mortale.

Il cordoglio dei conoscenti dell'insegnate

La notizia dell’incidente mortale è sta circolando molto sui social soprattutto quando è stata resa nota l’identità della vittima.

Numerosi sono in queste ore i messaggi di cordoglio ai familiari e agli amici della vittima.

Cordoglio anche da parte dell’Istituto superiore nel quale il professore insegnava: dal dirigente scolastico a tutto il personale docente e ATA e agli studenti del commerciale “Majorana-Arcoleo” è arrivato il messaggio di vicinanza e unione al dolore provato in queste ore dalla famiglia e dalle persone a lui care.

L'uomo viene ricordato come una “persona amabile, solare, insegnante del nostro istituto, ma soprattutto maestro di vita per i tanti alunni che si sono susseguiti negli anni e che lo ricorderanno con grande affetto portandone per sempre gli insegnamenti nel proprio cuore”.

L’uomo alla guida del camion è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Non risultano esserci altre persone coinvolte in questo fatto di cronaca.