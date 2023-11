Arriva il lieto fine per il senzatetto di Senigallia che un mese fa aveva vinto al Superenalotto 37mila euro ma non poteva ritirarli poiché sprovvisto della tessera sanitaria che contiene il codice fiscale indispensabile per attivare la procedura. Nei prossimi giorni infatti potrà ritirare la cifra vinta.

La giocata vincente, poi la beffa

La storia è quella di Gianluigi, un clochard che vive in strada a Senigallia. L'uomo di origini pugliesi aveva giocato il 24 ottobre scorso una schedina del Superenalotto, spendendo 1,50 euro. In particolare punta sempre sugli stessi numeri, come faceva da tempo, dopo la pubblicazione del concorso n.143 va a controllare il suo biglietto e si rende conto che quattro dei suoi numeri sono usciti, più il Superstar.

Totale della vincita: 37.045 euro.

Gianluigi per tutte le procedure si affida alla ricevitoria dove ha fatto la giocata. È quella del Punto Sisal di Via dei Portici Ercolani, nel centro storico di Senigallia. Un luogo di passaggio molto frequentato e noto a residenti, pendolari e turisti. Il titolare conosce bene il senzatetto e alla notizia della giocata vincente, aveva commentato: "Siamo tutti molto contenti per lui, se lo meritava. Prima dormiva sulle panchine e qualche volta veniva ospitato dalla Caritas. Ma ora potrà avere altre possibilità".

Ma dopo la gioia arriva la beffa. Per ritirare la somma occorrono infatti codice fiscale e tessera sanitaria validi, ma lui questi documenti aggiornati non li ha più.

Quindi secondo il regolamento di gioco non può avere il denaro vinto al Superenalotto.

Un ostacolo inatteso e difficile da superare. A quel punto la vicenda diventa di dominio pubblico. Molti prendono a cuore le sorti di Gianluigi, soprannominato "Cassano" per il suo forte accento pugliese. Per lui si attiva anche la Fondazione Caritas di Senigallia, dove l'uomo è conosciuto essendovi stato accolto per un periodo prima dell'ultima estate.

Si mette quindi in moto sul territorio una macchina della solidarietà e si cercano le strade per arrivare a una soluzione dell' intricata vicenda. Un mese dopo la vincita, finalmente il caso trova un sbocco positivo.

Il bonifico verrà accreditato il 27 novembre

Nelle scorse ore infatti è stato reso noto che l'Ufficio Premi della Sisal ha effettuato il bonifico a favore dell'uomo.

Il senzatetto riceverà presto la somma di denaro legata al concorso n.143. L'accredito è infatti previsto per lunedi prossimo 27 novembre.