È morto all'età di 51 anni l'attore tedesco Christian Oliver, rimasto vittima di un incidente aereo nei pressi dell'isola caraibica di Bequia (nell'arcipelago delle Grenadine, nello stato di Saint Vincent e Grenadine) mentre si trovava a bordo di un piccolo velivolo con le due figlie Madita, di 10 anni, e Annik di 12, entrambe decedute nello schianto.

L'incidente aereo ai Caraibi

Secondo la polizia, nell'incidente aereo sono morti non solo l'attore e le sue figlie, ma anche il pilota (e proprietario) del piccolo aeroplano su cui viaggiavano, Robert Sachs.

I quattro corpi sono stati recuperati dagli uomini della guardia costiera, successivamente un medico ne ha constatato il decesso. Gli investigatori locali in queste ore stanno cercando di capire le dinamiche e le cause dell'incidente.

Christian Oliver si trovava ai Caraibi con le sue figlie dal 26 dicembre per festeggiare la fine dell'anno. Proprio il suo ultimo post su Instagram, datato 1° gennaio, riportava la foto di un'isola caraibica con una frase di auguri di buon 2024 ai suoi follower. Sotto a tale scatto, in queste ore, numerosi fan stanno scrivendo decine di messaggi di condoglianze e cordoglio per l'attore e le sue bambine.

La biografia e la carriera di Christian Oliver

L'attore Christian Oliver, all'anagrafe Christian Klepser, nacque il 3 marzo del 1972 nella località tedesca di Celle, nella Bassa Sassonia, e crebbe a Francoforte sul Meno, prima di trasferirsi una volta maggiorenne negli Stati Uniti d'America per poter approfondire gli studi in recitazione.

Nella sua carriera ha preso parte a decine di pellicole cinematografiche, fra cui Intrigo a Berlino di Steven Soderbergh (a fianco di George Cloney e Cate Blanchett), Speed Racer (a fianco di Emile Hirsh e Susan Sarandon) e Operazione Valchiria (con protagonista Tom Cruise).

In televisione ha recitato in varie serie televisive, in particolare in Squadra Speciale Cobra 11, andata in onda in Italia su Rai 2, dove nella settima e ottava stagione (2003-2004) aveva interpretato l'ispettore di polizia Jan Richter.

Aveva preso parte, con ruoli minori, anche alla serie tv Hunters (con Al Pacino) e a Indiana Jones e il quadrante del destino (ultimo episodio della saga con Harrison Ford)

Oliver aveva da poco terminato il suo ultimo film "Forever Hold Your Peace", con Bai Ling e diretto da Nick Lyon, girando le scene finali il 20 dicembre 2023.