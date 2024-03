Un incidente che ha coinvolto un pullman Flixbus si è verificato nella notte, verso le 2.45, in A1, tra Modena Sud e Valsamoggia, al chilometro 174 in direzione sud e un passeggero del mezzo è morto, un 19enne di origini congolesi.

I fatti

Questa la cronaca dei fatti: alle 2:45 di questa notte si è verificato l'incidente mortale che ha coinvolto un pullman Flixbus sull'A1 precisamente al chilometro 174 in direzione sud tra Modena sud e Valsamoggia (Bologna). Un diciannovenne di origini congolesi ha perso la vita. Sei i feriti. Una delle persone soccorse dal 118 è stato portato in ospedale in condizioni ritenute gravi.

Partito da Milano, l'autobus era diretto verso Roma. La polizia stradale della sottosezione Bologna Sud è stata la prima ad intervenire e ad effettuare i rilievi del caso. Secondo la prima ricostruzione dell'accaduto, si tratterebbe di un incidente autonomo nel quale l'autobus ha perso il controllo finendo sul lato destro della carreggiata schiantandosi contro il new jersey in cemento a causa di motivi ancora non noti e da appurare. Tutto il tratto autostradale interessato è rimasto chiuso per permettere le operazioni di soccorso, attivatesi immediatamente. I vigili del fuoco accorsi ed intervenuti sul luogo riferiscono che il pullman si è scontrato con la barriera laterale per motivi da accertare.

Alcune persone sono rimaste incastrate nella cabina e sono state liberate grazie al tempestivo intervento della squadra dei vigili del fuoco di Vignola ed anche per coadiuvare il 118 arrivato sul posto con automedica, eliambulanza e quattro ambulanze insieme a quattro pattuglie della polizia stradale.

I primi risultati dei rilievi

L'autista del pullman, un cinquantaseienne, è stato sottoposto ai test dell'alcool e della droga che hanno dato esito negativo. Inoltre, sembrerebbe che non stesse parlando al cellulare, il quale è stato sequestrato per effettuare i controlli per verificare se effettivamente non fosse in uso nel momento in cui si è verificato l'incidente.

Tra i sei feriti c'è anche il secondo autista, un uomo di 58 anni di Cassino (Frosinone).

Secondo l'avvocato dell'autista, Giampiero Vellucci del foro di Frosinone, il bus non viaggiava oltre i limiti di velocità per quel tratto dell'autostrada secondo le verifiche del cronotachigrafo. Il legale ha fatto sapere che viste la normale velocità del mezzo e la negatività dei test su alcol e droga non si può escludere che la causa dell'incidente possa esserci un comportamento errato da parte di un altro automobilista o il repentino attraversamento della strada da parte di un animale.