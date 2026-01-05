Lunedì 5 gennaio 2026, a pochi giorni dall’incendio che ha colpito Crans-Montana nella notte di Capodanno, l’attenzione resta alta sulle condizioni dei feriti. Undici cittadini italiani sono ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano, uno dei principali centri di riferimento per la cura delle grandi ustioni. A confermarlo, è stato il dottor Giampaolo Casella, direttore dell’Unità di Anestesia e Rianimazione, che ha descritto il quadro clinico come grave e complesso quadro clinico e ancora pieno di incognite.

Interventi chirurgici continui e assistenza costante

“La situazione clinica è estremamente seria –ha spiegato Casella – ed è una vera e propria battaglia”. Tutti i feriti sono sedati, in prognosi riservata e non possono ancora essere considerati fuori pericolo. Cinque si trovano nel Centro ustioni, sei in Terapia intensiva, tre dei quali in condizioni definite “particolarmente critiche”.

Nei giorni successivi all’incendio, l’équipe del Niguarda ha già effettuato numerosi interventi chirurgici. “Sei pazienti sono stati operati immediatamente, due successivamente e altri due sono attualmente in sala operatoria”, ha riferito Casella. Il lavoro di anestesisti e rianimatori è continuo, con turni serrati e un monitoraggio costante.

Il quadro clinico è reso ancora più complesso dall’estensione delle ustioni e dai danni causati dall’inalazione di fumi tossici. “Tutti, purtroppo, presentano anche un danno da inalazione”, ha sottolineato il direttore, evidenziando uno degli aspetti più della gestione.

Nove feriti sono minorenni

La maggior parte dei ricoverati ha un’età compresa tra i 15 e i 16 anni. Solo due pazienti sono adulti: una donna di 29 anni e una di 55. Secondo il bollettino medico, i feriti presentano ustioni di secondo e terzo grado su arti, dorso e volto, con superfici corporee coinvolte che vanno dal 10 a oltre il 50%.

Questo comporta un’attenzione estrema al controllo delle infezioni, al supporto degli organi vitali e alla gestione metabolica, oltre alla necessità di ventilazione meccanica per chi ha riportato gravi lesioni polmonari.

Complicanze attese e rete pronta ad accogliere altri pazienti

“Dobbiamo aspettarci complicanze”, ha aggiunto Casella, visibilmente provato dopo giorni di lavoro ininterrotto. Il Niguarda, grazie al suo Centro ustioni di eccellenza e alla presenza di una Banca dei tessuti, resta comunque pronto ad accogliere eventuali altri feriti.

In Svizzera risultano ancora ricoverati tre cittadini italiani. Uno di loro non è stato trasferito per l’impossibilità, al momento, di affrontare un volo sanitario. “La partita dei trasferimenti non è conclusa”, ha spiegato il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano.

La battaglia, dunque, non è finita: l’obiettivo resta evitare che il bilancio della tragedia si aggravi ulteriormente.