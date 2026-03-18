L'attore Marco Giallini è stato sottoposto a un intervento chirurgico al femore presso l'ospedale Parini di Aosta. L'operazione è stata necessaria dopo un incidente avvenuto mentre l'artista si trovava nel capoluogo valdostano per la settima stagione della fiction Rai ‘Rocco Schiavone’. L'episodio si è verificato in piazza Chanoux, poco dopo che Giallini aveva lasciato il suo hotel. I colleghi Mirko Frezza e Tullio Sorrentino hanno riferito che un cane, saltandogli addosso, ha provocato la caduta e la conseguente frattura della testa del femore.

Le condizioni dell'attore e la sospensione delle riprese

L'intervento chirurgico per Marco Giallini ha avuto esito positivo. I colleghi Mirko Frezza e Tullio Sorrentino, in ospedale, hanno confermato che l'attore si sta riprendendo. Attraverso un video diffuso sui social media, i due attori hanno espresso la loro vicinanza a Giallini, evidenziando il legame che li unisce. Dopo l'accaduto, la produzione della fiction Rai ‘Rocco Schiavone’ ha deciso di sospendere temporaneamente le riprese della settima stagione. La data di ripresa delle attività sul set non è stata ancora definita.

Il video

In un video postato sui social da Frezza e Sorrentino, si spiega: "L'operazione è andata bene e il nostro amico si riprenderà molto presto".

"Un cane gli è saltato addosso e cadendo si è rotto la testa del femore", hanno spiegato. Con il video, c'era uno scatto in cui c'erano Frezza e Sorrentino con Giallini: "Nella buona e nella cattiva sorte sempre insieme, nun t'accannamo. L'amicizia si vede nel momento del bisogno e noi ci siamo".

La carriera di Marco Giallini: un attore versatile

Marco Giallini è un attore italiano noto per la sua versatilità e per i numerosi ruoli interpretati sia al cinema che in televisione. Ha raggiunto grande popolarità grazie al personaggio di Rocco Schiavone, protagonista dell'omonima serie Rai. Nel corso della sua carriera, Giallini ha ricevuto diversi riconoscimenti per le sue interpretazioni, confermandosi tra i volti più apprezzati del panorama artistico italiano.