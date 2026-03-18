Un incidente mortale si è verificato a Reggio Calabria, dove una donna di 29 anni, cittadina finlandese, ha perso la vita travolta da un pirata della strada. L’incidente si è verificato intorno alle 3:00 di notte del 18 marzo lungo viale Calabria, mentre la ragazza attraversava la strada. L’auto coinvolta non si è fermata, lasciando la comunità sotto shock. La polizia ha avviato immediatamente le indagini per rintracciare il responsabile e ricostruire la dinamica della tragedia.

Incidente stradale che non ha lasciato scampo

L’impatto è stato violentissimo: la giovane è morta sul colpo.

I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La fuga del conducente ha reso la scena ancora più complicata. La mancanza di testimoni diretti complica le indagini, ma gli agenti hanno iniziato i rilievi sul luogo dell’incidente per raccogliere ogni indizio utile.

Indagini in corso dopo l'incidente

Le autorità stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza di identificare il veicolo e il conducente. L’obiettivo è ricostruire il percorso del pirata della strada e risalire alla sua targa. Il comandante della polizia locale, Salvatore Zucco, ha informato il sostituto procuratore Giulia Scavello, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

La caccia al responsabile è in corso.

Altro incidente a Reggio Calabria

Un intervento rapido ed efficace ha evitato gravi conseguenze a Reggio Calabria, nella zona di Cataforio, dove un’auto, nel tentativo di attraversare un torrente, è uscita dalla carreggiata ribaltandosi e finendo parzialmente sommersa con due persone a bordo.

L’allarme, dato da alcuni testimoni, ha permesso ai Carabinieri della Stazione locale di intervenire tempestivamente, raggiungendo il luogo in pochi minuti e trovandosi di fronte a una situazione particolarmente delicata: il veicolo capovolto al centro del corso d’acqua e gli occupanti impossibilitati a uscire da soli. Decisiva è stata la prontezza dei militari che, sfruttando un mezzo pesante presente nelle vicinanze, sono riusciti ad avvicinarsi all’auto. Con mezzi di fortuna e grande lucidità, utilizzando una corda, hanno poi estratto uno alla volta i due passeggeri dall’abitacolo, mettendoli in salvo.