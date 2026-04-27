Un grave episodio di violenza ha scosso la Capitale nella giornata del 27 aprile 2026, quando un'attivista dell'Anpi è rimasta ferita in seguito a colpi di arma da fuoco esplosi in via Prenestina a Roma. La donna, identificata come Carla, è stata raggiunta da un proiettile e ha voluto condividere la sua drammatica testimonianza, descrivendo con vivida chiarezza il terrore vissuto e le sue attuali condizioni di salute. L'accaduto ha generato una profonda e diffusa preoccupazione, spingendo le autorità competenti ad avviare immediate e approfondite indagini per fare piena luce sull'inquietante evento.

La drammatica dinamica dell'aggressione

L'attivista, di nome Carla, si trovava in via Prenestina quando è stata improvvisamente colpita. Il proiettile l'ha raggiunta a una gamba, provocandole un dolore acuto e immediato. La sua testimonianza è carica di sgomento: "Ho sentito un dolore fortissimo e ho visto il sangue. Ho pensato di morire, è stato orribile", ha raccontato, rievocando i momenti di puro panico e terrore. Subito dopo l'aggressione, Carla è stata prontamente soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale. Qui ha ricevuto tutte le cure mediche necessarie. Fortunatamente, la prognosi emessa dai sanitari non è grave e la donna è stata dichiarata fuori pericolo, sebbene lo shock emotivo e psicologico sia ancora molto forte.

Le indagini in corso e la reazione della vittima

Sul luogo dell'aggressione, in via Prenestina, sono intervenute tempestivamente le forze dell'ordine per avviare le prime indagini e raccogliere elementi utili a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Carla, ancora profondamente scossa dall'esperienza, ha riferito di non aver riconosciuto l'aggressore e di non aver avuto alcun tipo di preavviso prima che i colpi venissero esplosi. "Non so chi possa averlo fatto, non ho visto nulla, solo il dolore improvviso", ha dichiarato l'attivista, sottolineando l'assoluta imprevedibilità e la brutalità dell'attacco. L'Anpi, l'associazione di cui Carla è un'iscritta attiva, ha immediatamente espresso la propria solidarietà alla donna ferita e ha lanciato un appello affinché le indagini procedano con la massima celerità e determinazione per individuare il responsabile e chiarire ogni aspetto dell'accaduto.

L'episodio ha comprensibilmente suscitato un'onda di preoccupazione non solo tra i residenti della zona interessata, ma anche tra tutti i membri dell'associazione e l'intera comunità locale. Le indagini delle forze dell'ordine proseguono incessantemente, con l'obiettivo primario di identificare il responsabile di questo grave gesto e di stabilire il movente che ha portato all'aggressione. L'intera comunità attende ora risposte concrete e giustizia per l'attivista ferita, auspicando una rapida risoluzione del caso.