La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha pronunciato parole che hanno generato un'ampia discussione online, assumendo il sapore di una profezia involontaria. Durante un'intervista a Fox News, poco prima della cena dei corrispondenti a Washington, Leavitt ha dichiarato in riferimento a Donald J. Trump: “È pronto a dare battaglia. Ve lo dico, questo discorso di stasera sarà un classico di Donald J. Trump. Sarà divertente. Sarà spassoso. Stasera ci saranno delle sparate. Quindi tutti dovrebbero sintonizzarsi. Sarà davvero fantastico”.

L'espressione chiave, "there will be some shots fired tonight", ha scatenato interpretazioni divergenti a causa della sua doppia valenza nella lingua inglese.

Se da un lato può essere intesa letteralmente come “saranno sparati dei colpi stasera”, dall'altro il significato inteso dalla portavoce era chiaramente figurato: un riferimento a attacchi verbali diretti o critiche pungenti, ovvero "sparate" o "frecciate". Questa ambiguità sta ora alimentando diverse teorie complottiste che circolano online, nonostante il contesto originale fosse palesemente legato a un discorso vivace e polemico.

Il contesto delle dichiarazioni di Leavitt

Le affermazioni di Karoline Leavitt sono state rilasciate in un momento di grande visibilità mediatica, poco prima di un evento pubblico di rilievo. L'intento della portavoce era quello di creare attesa per un intervento di Donald J.

Trump, descrivendolo come un momento di confronto acceso e spettacolare. L'espressione "shots fired" è, nel gergo americano, comunemente impiegata per indicare battute pungenti o critiche incisive, soprattutto nel dibattito politico e mediatico.

La tradizione della cena dei corrispondenti

La cena dei corrispondenti della Casa Bianca è un appuntamento annuale che si tiene a Washington, riunendo giornalisti, politici e altre personalità pubbliche. L'evento è noto per la sua atmosfera informale, caratterizzata da discorsi spesso intrisi di ironia e battute rivolte ai protagonisti della scena politica statunitense. L'uso di un linguaggio colorito e provocatorio, come quello impiegato da Leavitt, rientra pienamente nella tradizione di questa occasione, sebbene in questo caso abbia innescato un'ondata di fraintendimenti online.