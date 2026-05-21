L'organizzazione per i diritti umani Adalah ha annunciato il rilascio di tutti gli attivisti appartenenti alla Global Sumud Flotilla e alla Freedom Flotilla Coalition. I volontari erano stati precedentemente detenuti presso il centro di detenzione di Ktziot, in Israele. La conferma ufficiale è giunta dal servizio carcerario israeliano e dalle autorità statali, come comunicato dal team legale di Adalah.

Gli attivisti, tra cui figurano volontari internazionali, difensori dei diritti umani e personale medico, sono attualmente in viaggio verso i punti di imbarco per la loro espulsione dal territorio israeliano.

La loro detenzione era seguita all'intercettazione delle imbarcazioni in acque internazionali, durante una missione diretta a Gaza.

L'intercettazione e la detenzione degli attivisti

La missione congiunta della Global Sumud Flotilla e della Freedom Flotilla Coalition era stata organizzata con l'obiettivo di consegnare aiuti umanitari essenziali alla popolazione di Gaza e di contestare il blocco imposto sulla Striscia dal 2007. Le imbarcazioni avevano preso il largo da Marmaris, in Turchia, con a bordo un totale di 428 persone provenienti da 44 diversi Paesi, inclusi 78 cittadini turchi.

L'intercettazione da parte delle forze israeliane è avvenuta in acque internazionali. A seguito di tale operazione, gli attivisti sono stati trasferiti al porto di Ashdod e successivamente condotti al centro di detenzione di Ktziot.

Durante il periodo di reclusione, oltre 87 attivisti avevano intrapreso uno sciopero della fame, esprimendo solidarietà con i 9.500 prigionieri palestinesi. Inizialmente, l'accesso alle informazioni relative allo stato legale e fisico dei detenuti era stato severamente limitato. Tuttavia, il team legale di Adalah era riuscito a ottenere il permesso di fornire consulenza agli attivisti direttamente presso il porto di Ashdod.

Il contesto del blocco di Gaza e la missione umanitaria

La missione della Flotilla si inseriva in un quadro complesso, caratterizzato dal blocco imposto da Israele sulla Striscia di Gaza a partire dal 2007. Questa misura, secondo numerose organizzazioni per i diritti umani, ha avuto gravi ripercussioni sulla popolazione locale.

La situazione umanitaria si è ulteriormente aggravata a seguito di un'offensiva militare iniziata nell'ottobre 2023, che ha causato migliaia di vittime e una vasta distruzione in tutta la Striscia.

Le azioni della Flotilla avevano dunque un duplice scopo: fornire aiuti vitali e richiamare l'attenzione della comunità internazionale sulle difficili condizioni di vita nella regione. Le autorità israeliane hanno completato il processo di espulsione degli attivisti, concludendo la fase di rilascio dopo la loro detenzione. L'episodio ha catalizzato l'attenzione di diverse organizzazioni internazionali, riportando in primo piano il dibattito sul blocco di Gaza e sulle condizioni dei prigionieri palestinesi.