Dal 10 al 28 agosto, la linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità (AV/AC) Firenze‑Roma sarà interessata da importanti lavori di manutenzione. L'intervento, annunciato, comporterà l'interruzione del tratto tra Chiusi Sud e Orvieto Nord, dove saranno eseguiti interventi cruciali sulla galleria Fabro e sul viadotto Paglia. Durante questo periodo, i treni verranno deviati sulla linea convenzionale, con un conseguente allungamento dei tempi di viaggio per i passeggeri.

Nonostante i disagi previsti, l'azienda ferroviaria assicura il mantenimento di adeguati livelli di mobilità e di offerta, grazie all'attivazione di itinerari alternativi e a una rimodulazione del servizio.

Queste misure sono volte a minimizzare l'impatto sui collegamenti tra Firenze e Roma. Oltre a questa tratta, sono state programmate interruzioni anche su altre linee strategiche, inclusa la Milano‑Bologna, che vedrà la circolazione sospesa tra Piacenza Est e Melegnano per otto giorni, dal 10 al 17 agosto.

Interventi sulla tratta Firenze-Roma: dettagli e impatto

Gli interventi programmati sulla linea AV/AC Firenze‑Roma sono focalizzati sulla manutenzione della galleria Fabro e del viadotto Paglia, infrastrutture essenziali per garantire la sicurezza e l'efficienza dell'intero asse ferroviario. Durante le fasi di cantiere, la circolazione sarà interamente spostata sulla linea tradizionale, il che comporterà inevitabili modifiche agli orari e la possibilità di ritardi rispetto ai consueti tempi di percorrenza.

L'obiettivo è comunque quello di assicurare la continuità dei collegamenti tra le principali città servite dalla linea, attraverso l'implementazione di percorsi alternativi e una riorganizzazione complessiva del servizio.

La linea AV/AC Firenze-Roma: importanza e manutenzione

La linea AV/AC Firenze‑Roma si conferma uno degli assi portanti della rete ferroviaria nazionale, collegando due dei maggiori centri urbani e produttivi del Paese. La tratta è costantemente monitorata e oggetto di interventi di manutenzione e potenziamento, necessari per assicurare standard elevati di sicurezza e affidabilità. Le attività di manutenzione programmate, come quelle previste tra Chiusi Sud e Orvieto Nord, rientrano in una strategia più ampia di gestione della rete, finalizzata a preservare l'efficienza delle infrastrutture e a migliorare la qualità del servizio offerto ai viaggiatori.