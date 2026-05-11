Il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha disposto la quarantena obbligatoria per un marittimo di 24 anni residente nella città campana. Il giovane è stato identificato come uno dei quattro passeggeri italiani che si trovavano a bordo di un volo KLM su cui, per pochi minuti, era salita una donna sudafricana poi deceduta per Hantavirus. Questa misura di isolamento si rende necessaria per prevenire ogni potenziale rischio di diffusione del virus all'interno della comunità locale.

Le rigorose disposizioni dell'ordinanza sindacale

L'ordinanza sindacale, firmata dal primo cittadino di Torre del Greco, stabilisce per il giovane marittimo un periodo di isolamento fiduciario di 45 giorni.

Durante questo periodo, il 24enne dovrà rigorosamente osservare l'obbligo di permanere in una stanza singola, dotata di un bagno esclusivo. Le disposizioni includono inoltre il costante monitoraggio della temperatura corporea, un aspetto cruciale per rilevare tempestivamente eventuali sintomi. È altresì imposto l'utilizzo di una mascherina FFP2 in presenza di altre persone, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio e garantire la sicurezza di tutti.

Contesto e finalità delle misure di prevenzione

Questo provvedimento cautelativo si inserisce in un più ampio quadro di misure di prevenzione adottate a seguito del tragico decesso della donna sudafricana, la cui morte è stata collegata all'Hantavirus.

Il marittimo di Torre del Greco, insieme agli altri passeggeri che condividevano lo stesso volo KLM, è stato identificato dalle autorità sanitarie come un soggetto potenzialmente esposto al virus, rendendo indispensabile l'adozione di protocolli di sicurezza. L'obiettivo primario di queste rigorose disposizioni è quello di ridurre al minimo il rischio di una possibile trasmissione del virus, tutelando sia la salute del singolo che quella della comunità. La decisione del sindaco Luigi Mennella riflette la serietà con cui le autorità locali stanno affrontando questa situazione, ponendo la salute pubblica al primo posto.