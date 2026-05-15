Un tragico evento ha colpito Napoli, dove un bambino di soli tre anni è deceduto dopo aver ricevuto una cura antibiotica. La Procura della Repubblica ha prontamente avviato un'indagine, iscrivendo due persone nel registro degli indagati in relazione a questo drammatico episodio. I fatti si sono svolti nel quartiere di Pianura, e l'apertura di un fascicolo mira a fare piena luce sulle cause del decesso.

Morte del bambino: incidente probatorio e perizia

Per accertare ogni dettaglio, le autorità giudiziarie hanno disposto un incidente probatorio. Questa procedura è stata avviata per permettere un'analisi approfondita dei campioni biologici prelevati dalla salma del bambino.

L'obiettivo primario è stabilire un nesso causale diretto tra la somministrazione dell'antibiotico e la successiva morte del piccolo. L'incarico per la perizia tecnica è stato affidato a un collegio di esperti qualificati, i quali esamineranno i reperti raccolti nei prossimi giorni, fornendo elementi fondamentali per l'inchiesta.

Inchiesta a Napoli: medico e farmacista indagati

Al centro dell'inchiesta della Procura di Napoli vi sono un medico e una farmacista. Entrambi sono stati coinvolti nelle fasi di prescrizione e dispensazione del farmaco antibiotico al bambino. L'indagine si concentra sulla verifica della correttezza delle procedure adottate sia nella prescrizione medica che nella successiva somministrazione del medicinale.

Parallelamente, gli inquirenti stanno ricostruendo le condizioni cliniche del bambino prima dell'inizio della terapia, passaggio ritenuto essenziale per comprendere il quadro generale della salute del piccolo prima dell'evento fatale.

La famiglia del bambino, profondamente colpita dalla tragedia, ha presentato una denuncia formale dopo il decesso, avvenuto a poche ore di distanza dall'assunzione del medicinale. A seguito della denuncia, il magistrato titolare del fascicolo ha immediatamente disposto il sequestro della documentazione sanitaria completa relativa al piccolo paziente, oltre al sequestro del farmaco specifico che gli era stato somministrato. Tali misure sono state adottate per consentire tutte le verifiche e gli accertamenti tecnici necessari.

Le indagini sono tuttora in corso e l'attenzione è rivolta agli esiti della perizia tecnica, che si preannunciano determinanti per l'evoluzione del caso e per fare chiarezza su questa dolorosa vicenda.