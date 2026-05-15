Il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, ha posto l'accento sulla cruciale questione della violenza minorile durante un significativo incontro tenutosi il 15 maggio 2026 a Napoli. L'evento, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo, è stato l'occasione per Gratteri di sottolineare con fermezza la necessità di un investimento mirato e sostanziale nell'istruzione e nel terzo settore. Questi ambiti sono stati identificati come strumenti imprescindibili per una prevenzione efficace della criminalità tra i giovani e per la costruzione di un futuro più sicuro per le nuove generazioni.

Nel corso del suo intervento, il procuratore ha ribadito con chiarezza la sua visione strategica, affermando che "occorre investire in istruzione e nel terzo settore per contrastare la violenza minorile". Gratteri ha evidenziato come la scuola, in particolare, e le associazioni rappresentino pilastri fondamentali nell'educazione e nella crescita dei ragazzi. Il loro ruolo diventa ancora più determinante in contesti sociali caratterizzati da maggiori difficoltà, dove l'assenza di punti di riferimento solidi può spingere i giovani verso percorsi di devianza. Ha inoltre richiamato l'attenzione sull'urgenza di rafforzare le reti di sostegno e di prevenzione, promuovendo un coinvolgimento attivo delle famiglie e delle diverse realtà territoriali, per creare un fronte comune contro il disagio giovanile.

Istruzione e Terzo Settore: pilastri della prevenzione

Durante l'incontro, Gratteri ha enfaticamente ribadito che un'istruzione di qualità rappresenta una delle vie maestre per offrire ai giovani alternative concrete e costruttive alla criminalità. La scuola, secondo il procuratore, deve assurgere a "punto di riferimento per i ragazzi", un luogo non solo di apprendimento ma anche di socializzazione e di sviluppo personale. Parallelamente, il terzo settore è chiamato a svolgere una funzione complementare e integrativa rispetto all'operato delle istituzioni pubbliche. Attraverso le sue molteplici attività, può favorire l'inclusione sociale e stimolare la partecipazione attiva dei minori, offrendo loro opportunità di crescita e di espressione in ambienti sani e protetti.

Questo approccio sinergico è ritenuto essenziale per intercettare e supportare i giovani a rischio.

Il procuratore ha ulteriormente evidenziato come un deciso rafforzamento delle attività educative e sociali possa concretamente contribuire a ridurre il rischio di devianza tra le fasce giovanili. Ha rivolto un appello alle istituzioni, invitandole a intensificare la collaborazione con le associazioni locali. L'obiettivo è sviluppare progetti mirati e innovativi, capaci di rispondere efficacemente ai bisogni specifici del territorio e di fornire un sostegno tangibile alle famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà. Una tale sinergia è vista come la chiave per costruire comunità più resilienti e inclusive.

L'impegno della Procura della Repubblica di Napoli

La Procura della Repubblica di Napoli, organo giudiziario con specifica competenza sul territorio della città, è attivamente impegnata nella lotta contro la criminalità. Il suo operato si concentra su indagini e procedimenti penali, con una particolare attenzione ai complessi fenomeni della criminalità organizzata e della devianza minorile. L'ufficio svolge un'importante attività di coordinamento con le forze dell'ordine, essenziale per garantire un'azione investigativa efficace e tempestiva. Non solo, la Procura promuove anche iniziative di prevenzione, collaborando strettamente con enti pubblici e privati. Questo impegno multifattoriale riflette la consapevolezza che la giustizia non si limita alla repressione, ma include anche un fondamentale ruolo nella prevenzione e nel recupero sociale, specialmente quando si tratta di giovani.