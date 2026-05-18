Un tempestivo intervento dei Carabinieri di Marano di Napoli ha permesso di salvare un'anziana donna rimasta bloccata sul balcone della sua abitazione. L'episodio si è verificato nel pomeriggio del 17 maggio 2026, quando due militari della sezione radiomobile, durante un ordinario servizio perlustrativo nel territorio, hanno notato la donna riversa al secondo piano di uno stabile.

La donna, intenta a ritirare il bucato, sarebbe caduta accidentalmente, rimanendo immobilizzata e incapace di chiedere aiuto. Di fronte all'urgenza della situazione e all'assenza di risposte al citofono, il capo equipaggio ha dimostrato prontezza e coraggio, arrampicandosi lungo la facciata dell'edificio.

Raggiunto il balcone dall'esterno, è riuscito a entrare nell'appartamento per prestare i primi soccorsi all'anziana, in attesa dell'arrivo del personale sanitario del 118.

Il soccorso e le condizioni dell'anziana

All'interno dell'abitazione, il convivente della donna non si era accorto dell'accaduto, poiché indossava tappi auricolari. Dopo l'intervento dei militari, i sanitari giunti sul posto hanno assistito l'anziana. Nonostante lamentasse dolori alla schiena e alla testa, la donna ha successivamente rifiutato il trasporto in ospedale.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso vivo apprezzamento per l'operato dei militari, elogiando il loro "coraggio, la prontezza operativa e l’alto senso del dovere dimostrati".

Il prefetto ha inoltre evidenziato come tale intervento rappresenti "un’ulteriore testimonianza della quotidiana vicinanza dell’Arma dei Carabinieri alla popolazione e della capacità dei militari di operare con umanità, professionalità e straordinario senso di responsabilità anche nelle situazioni più delicate".

L'impegno dei Carabinieri sul territorio

La compagnia Carabinieri di Marano di Napoli svolge costantemente servizi di perlustrazione e controllo del territorio, con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza dei cittadini e assicurare un pronto intervento in caso di emergenze. Operazioni come quella che ha visto protagonisti i militari nell'abitazione dell'anziana rientrano pienamente nelle attività di assistenza alla popolazione, una delle funzioni fondamentali dell'Arma dei Carabinieri a livello nazionale.

L'Arma dei Carabinieri, una delle principali forze di polizia italiane con competenze sia militari che civili, opera capillarmente su tutto il territorio nazionale. La sua presenza, attraverso stazioni e compagnie come quella di Marano di Napoli, permette un monitoraggio costante delle situazioni di rischio e una risposta rapida ed efficace alle richieste di aiuto dei cittadini, confermando il suo ruolo cruciale nella tutela della pubblica sicurezza e nella prevenzione e repressione dei reati.