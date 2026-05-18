Il 18 maggio 2026, la città di Napoli ha affrontato disagi significativi nel trasporto pubblico locale a causa di uno sciopero generale di 24 ore. L'agitazione, proclamata dall'Unione Sindacale di Base (Usb), ha avuto un impatto diretto sui servizi gestiti da Anm, portando alla sospensione completa della linea 1 della metropolitana.

Nonostante l'interruzione della linea 1, il servizio della linea 6 della metropolitana e quello delle funicolari sono rimasti regolari. Anche la linea 2 della metropolitana, gestita da Trenitalia, ha operato regolarmente.

È importante sottolineare che l'astensione dal lavoro non ha coinvolto gli addetti dell'Eav, garantendo la continuità dei servizi da loro gestiti.

Fasce di Garanzia e Orari dei Servizi Anm

Durante la giornata di sciopero, Anm ha predisposto specifiche fasce di garanzia per assicurare un servizio minimo essenziale. Per la linea 1 della metropolitana, le corse mattutine sono state garantite con partenze da Piscinola alle ore 06:32 e dal Centro Direzionale alle ore 07:12 come prime corse, e con le ultime corse rispettivamente alle ore 09:16 da Piscinola e alle ore 09:14 dal Centro Direzionale. Il servizio è ripreso nel pomeriggio con la prima corsa da Piscinola alle ore 17:04 e dal Centro Direzionale alle ore 17:44.

Le ultime corse serali sono state effettuate da Piscinola alle ore 19:39 e dal Centro Direzionale alle ore 19:38.

Per la linea 6 della metropolitana, l'inizio del servizio è avvenuto regolarmente alle ore 07:10 sia dalla stazione Mostra che da Municipio. L'ultima corsa mattutina è stata garantita alle ore 09:10 da entrambe le stazioni. Nel pomeriggio, la prima corsa è partita da Mostra alle ore 17:10 e da Municipio alle ore 17:30, mentre l'ultima corsa serale è stata fissata per le ore 19:50 da entrambe le direzioni.

Le funicolari hanno mantenuto un servizio limitato ma garantito. L'ultima corsa del mattino è stata effettuata alle ore 09:20. Il servizio è poi ripreso nel pomeriggio con la prima corsa alle ore 17:00, e l'ultima corsa serale garantita è stata programmata per le ore 19:50.

Servizi Trenitalia e Operatori Esclusi

Come menzionato, la linea 2 della metropolitana, sotto la gestione di Trenitalia, ha operato regolarmente per l'intera giornata. Trenitalia Campania ha inoltre assicurato i servizi minimi garantiti per il trasporto locale, rispettando le fasce orarie di maggiore frequentazione. Queste fasce sono state stabilite dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00 nei giorni feriali. Per i giorni festivi, le fasce di garanzia sono state dalle ore 07:00 alle ore 10:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. È stato ribadito che l'astensione dal lavoro non ha coinvolto il personale dell'Eav, garantendo così la piena operatività dei servizi gestiti da questa azienda e minimizzando ulteriori disagi per i pendolari.

In sintesi, lo sciopero generale indetto dall'Usb ha avuto un impatto significativo e circoscritto principalmente sulla linea 1 della metropolitana di Napoli. Le altre linee e i servizi di trasporto pubblico hanno invece mantenuto una continuità, seppur con orari ridotti per alcune fasce, grazie alle disposizioni sulle fasce di garanzia e alla non adesione di alcuni operatori.