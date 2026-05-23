Un'esplosione di gas in una miniera di carbone ha causato la morte di almeno 90 persone nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi. L'incidente, avvenuto nella serata di venerdì 22 maggio 2026 presso la miniera di Liushenyu, nella città di Changzhi, si configura come il più grave disastro minerario registrato in Cina negli ultimi diciassette anni. La tragedia ha scosso profondamente il settore, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza sul lavoro nelle infrastrutture estrattive del Paese.

Al momento della deflagrazione, all'interno della miniera erano presenti 247 operai.

Un'imponente mobilitazione di 345 soccorritori ha permesso di portare in superficie la maggior parte dei lavoratori coinvolti. Nonostante gli sforzi, le squadre di emergenza hanno proseguito incessantemente le ricerche per individuare nove persone che risultavano ancora disperse. Molti dei feriti hanno subito gravi conseguenze a causa dell'inalazione di gas tossici, rendendo le cure mediche urgenti e complesse. Di fronte alla gravità dell'accaduto, il presidente cinese Xi Jinping ha sollecitato un impegno totale per il salvataggio dei dispersi e ha richiesto l'avvio di un'approfondita indagine sulle cause dell'esplosione, con l'obiettivo di accertare e perseguire eventuali responsabilità.

Le dinamiche dell'incidente e i precedenti storici

L'esplosione che ha colpito la miniera di Liushenyu si distingue come l'evento più letale nel settore minerario cinese dal 2009, quando un analogo incidente nella provincia di Heilongjiang causò la morte di 108 persone. Le autorità competenti hanno immediatamente avviato un'ampia indagine per determinare le esatte cause della deflagrazione. Parallelamente, i soccorritori hanno operato con la massima intensità per estrarre i lavoratori intrappolati, mentre le squadre mediche hanno fornito assistenza immediata ai numerosi operai affetti da intossicazione da gas, una delle principali complicazioni riscontrate tra i feriti.

Shanxi: il cuore dell'industria carbonifera cinese

La provincia dello Shanxi è universalmente riconosciuta come il principale distretto minerario della Cina, un'area geografica di cruciale importanza economica. Questa vasta regione, con una superficie che supera quella della Grecia e una popolazione di circa 34 milioni di abitanti, è il fulcro di un'industria che impiega centinaia di migliaia di minatori. Nel corso del 2025, le miniere dello Shanxi hanno estratto l'impressionante cifra di 1,3 miliardi di tonnellate di carbone, contribuendo a quasi un terzo della produzione totale nazionale cinese. In questo contesto, la sicurezza sul lavoro nelle miniere di carbone emerge come una priorità assoluta e una sfida costante per le autorità sia a livello locale che nazionale, specialmente alla luce di eventi tragici come quello di Liushenyu.